Έναρξη τουριστικής σεζόν 2021: «Ξεκινά στις 14 Μαΐου»

Το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου προαννήγειλε η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Μέχρι τότε, όπως είπε στην τηλεόραση του MEGA, υπάρχει μια πιλοτική επανεκκίνηση με το Ισραήλ. «Οι Ισραηλινοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου και με αρνητικό τεστ pcr τις τελευταίες 3 μέρες θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα».

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε, ότι σε λίγες μέρες θα γνωστοποιηθεί η επικαιροποιημένη μορφή των πρωτοκόλλων για τον τουρισμό. «Πρέπει να επανεκκινήσει ο τουρισμός με ασφάλεια» σημείωσε η υφυπουργός.

Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, για να εισέλθουν στην Ελλάδα τουρίστες θα χρειάζονται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αρνητικό τεστ pcr αλλά ίσως και βεβαίωση για νόσηση από τον ιό.

«Όλα αυτά θα πιστοποιούνται με ένα πιστοποιητικό της ΕΕ» δήλωσε, λέγοντας ότι στις πύλες εισόδου της χώρας θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά τεστ. Ακόμα, γνωστοποίησε, ότι υπάρχει η σκέψη να προηγηθούν στον εμβολιασμό οι εργαζόμενοι του τουρισμού. Εκτίμησε ότι η επικείμενη τουριστική σεζόν θα έχει αρκετές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ενώ έκανε λόγο ότι πιθανόν η σεζόν να παραταθεί. «Θα πάμε καλύτερα από πέρυσι» υποστήριξε.

Θετικά μηνύματα από τη Ρωσική αγορά

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται για μία ακόμη χρονιά ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ρώσους τουρίστες, με τους τουριστικούς οργανισμούς που ειδικεύονται σε ταξίδια προς τη χώρα μας και παράγοντες της τοπικής αγοράς να εκτιμούν πως φέτος, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 400.000 έως 500.000 Ρώσοι.

Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα προέκυψε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού ΜΙΤΤ 2021 της Ρωσίας, που πραγματοποιείται από τις 16 έως σήμερα 18 Μαρτίου στο Crocus Expo City της Μόσχας και στην οποία λαμβάνει μέρος ο ΕΟΤ μετά από έναν χρόνο απουσίας εξαιτίας της πανδημίας.

Η ελληνική συμμετοχή, μάλιστα, απέσπασε χθες και το βραβείο “Bright Exhibiting”, που παρέλαβε από τον Διευθυντή της ΜΙΤΤ, Artem Chernyshev, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ρωσίας & ΚΑΚ, Πολύκαρπος Ευσταθίου.

Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος ως partner country με περίπτερο 153 τ.μ., όπου κυριαρχεί το σύνθημα της νέας διαφημιστικής εκστρατείας για τον ελληνικό τουρισμό “All you want is Greece”, καθώς και πέντε συνεκθέτες, μεταξύ των οποίων τους μεγαλύτερους Τ.Οs της Ρωσίας για ελληνικούς προορισμούς, Mouzenidis Travel και ΤΕΖ Τοur.