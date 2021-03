Τσίπρας – Κάρολος: Το αστειάκι στο Μαξίμου

Ιδιαίτερα ευδιάθετος ήταν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος τον Πρίγκιπα Κάρολο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο τέλος της σύντομης συνομιλίας τους μπροστά στις κάμερες αναφέρθηκε στην πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα Κέιτ Σμιθ και είπε στον Πρίγκιπα Κάρολο ότι η πρέσβης σας στην Ελλάδα μιλάει ελληνικά καλύτερα και από εμάς τους ίδιους.

Την ώρα ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου κατά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλέξης Τσίπρας θέλησε να ξεμουδιάσει…

Έτσι, η κίνησή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταγράφηκε από τις κάμερες και… δημιούργησε «πάρτι» στο twitter.

You had one job #τσιπρας pic.twitter.com/MU8BSaNDPf

