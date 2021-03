Self test πώς γίνεται: Πού θα είναι υποχρεωτικό, ολόκληρο το σχέδιο

Από τις αρχές Απριλίου, στη μάχη της πανδημίας μπαίνουν τα self test, τα οποία θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και παράλληλα με τις άλλες δράσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, όπως τα τυχαία rapid test και ο εμβολιασμός. Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, τα self test θα είναι ένα βασικό εργαλείο για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, ενώ και η Βάνα Παπαευαγγέλου χαρακτήρισε τα ατομικά τεστ «όπλο» για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Υποχρεωτικό θα είναι το self testing για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Τις πρώτες ημέρες εξετάζεται να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα έως 67 ετών, γιατί είναι εργασιακά ενεργή ηλικιακή ομάδα. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν τις επόμενες μέρες. Αν είναι θετικό, με δεύτερο ταχύ τεστ (rapid test) θα μπορεί να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα.

Για δήλωση θετικού αποτελέσματος θα δημιουργηθεί η ειδική πλατφόρμα selftesting.gov.gr

Για ποιους θα είναι υποχρεωτικό το self test

Εργαζόμενους σε ακτοπλοΐα, ναυτιλία, λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό, μεταποίηση, δικαστήρια, επιχειρήσεις

Στα σχολεία: υποχρεωτικό self test για εκπαιδευτικούς και μαθητές μία φορά την εβδομάδα

Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικό

Κοντοζαμάνης: Με το self test θα οδηγηθούμε με ασφάλεια στο άνοιγμα δραστηριοτήτων

«Η κυβέρνηση υλοποιεί μία νέα δράση σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων, η οποία θα μας επιτρέψει, σε συνδυασμό με την πρόοδο εμβολιασμού του πληθυσμού, να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια δραστηριότητες», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης. «Η δράση αυτή είναι συμπληρωματική στις δράσεις στοχευμένου και τυχαιοποιημένου ελέγχου και αφορά στη χρήση των αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test), κυρίως για την έγκαιρη ανίχνευση ασυμπτωματικών φορέων του ιού οι οποίοι δεν είχαν λόγο να εξεταστούν».

Όπως επισήμανε ο κ. Κοντοζαμάνης, «είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς του νέου κορωνοϊού δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες γύρω από την πανδημία, οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι με τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του ιού συνδράμουν στον περιορισμό της διασποράς της νόσου».

«Κάνοντας τεστ μια φορά την εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τον ιό, να σταματήσουμε τη διασπορά και μετάδοσή του και να οδηγηθούμε με σχέδιο και ασφάλεια σε επανεκκίνηση δραστηριοτήτων» επισήμανε ο κ. Κοντοζαμάνης. Η εκστρατεία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των πολιτών υλοποιείται μετά από εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών και θα λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες δράσεις, όπως ο καθημερινός στοχοποιημένος και τυχαιοποιημένος έλεγχος μέσω rapid test και ο εμβολιασμός του πληθυσμού της χώρας.

Η εβδομαδιαία διάθεση τεστ στο σύνολο του πληθυσμού θα απέτρεπε 2.8 εκατομμύρια μολύνσεις και 15.700 θανάτους

«Κάνοντας τεστ μια φορά την εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τον ιό, να σταματήσουμε τη διασπορά και μετάδοσή του και να οδηγηθούμε με σχέδιο και ασφάλεια σε επανεκκίνηση δραστηριοτήτων» επεσήμανε ο κ. Κοντοζαμάνης. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Yale των ΗΠΑ η εβδομαδιαία διάθεση τεστ στο σύνολο του πληθυσμού θα απέτρεπε 2.8 εκατομμύρια μολύνσεις και 15.700 θανάτους.

Στη Σλοβακία επίσης η μαζική διάθεση τεστ αντιγόνου σε δύο δόσεις μείωσε τον επιπολασμό της νόσου κατά 50% και βοήθησε σημαντικά στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ κυκλοφορούν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές με τα ταχέα τεστ (rapid test), που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η διαφορά από τα rapid test

Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ είναι κυρίως ρινικά τεστ (λήψη επιχρίσματος) ή τεστ λήψης σιέλου, πολύ πιο απλά στην χρήση τους, με απλές οδηγίες χρήσης και ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μόνος του. Αυτή είναι και η διαφορά από τα rapid test.

Η διάθεση τους θα ξεκινήσει στις αρχές Απρίλιου από τα φαρμακεία της χώρας. Κάθε πολίτης δικαιούται ένα τεστ την εβδομάδα για διάστημα δύο μηνών. Προκειμένου να αποφύγουμε το συγχρωτισμό, σε συνεργασία με τους φαρμακοποιούς και τις φαρμακαποθήκες εξετάζουμε το ενδεχόμενο τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα ηλικίας έως 67 ετών, δεδομένου ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι εργασιακά ενεργή και μας ενδιαφέρει η επανεκκίνηση της αγοράς.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

Τι κάνουμε αν βγει θετικό το self test

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του τεστ τότε οι πολίτες με δεύτερο ταχύ τεστ που μπορεί να διεξαχθεί δωρεάν σε δημόσια δομή θα μπορούν να επιβεβαιώνουν το αρχικό αποτέλεσμα. Θα δοθούν επίσης τις επόμενες ημέρες οδηγίες για τη διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή των απαραίτητων πρωτοκόλλων για κάθε περίπτωση (απουσία από το σχολείο, την εργασία κοκ.).

Πού είναι υποχρεωτικό το self test

Η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και το άνοιγμα της κοινωνίας συνοδεύεται από την υποχρέωση των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοϊα και τη ναυτιλία, στο λιανεμπόριο, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις τουρισμού, στη μεταποίηση και στα δικαστήρια, να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού. Επιπλέον, για να σιγουρευτούμε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά με ασφάλεια, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την υποχρεωτική χρήση self test μία φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους λοιπούς εργαζόμενους στα σχολεία.

Για όλες τις λοιπές δραστηριότητες δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση του αυτοδιαγνωστικού τεστ παρά μόνο η οικειοθελής χρήση και δήλωση του από τον αυτοεξεταζόμενο πολίτη. Για τη δήλωση του θετικού αποτελέσματος θα λειτουργήσει η πλατφόρμα selftesting.gov.gr στην οποία θα παρέχονται και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες. Επισημαίνεται ότι, η κατοχύρωση δικαιωμάτων (όπως πχ. απουσία από το σχολείο ή την εργασία) κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης.

Αναλυτικά η διαδικασία των self test

Οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ από το φαρμακείο της γειτονιάς, όπου με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, τους χορηγούνται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ολοκλήρωση ενός τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2.

Δικαιούνται ένα κιτ την εβδομάδα, με τη συμπλήρωση 7 ημερών από την προηγούμενη παραλαβή.

Οι πολίτες δύνανται να παραλαμβάνουν τα κιτ αυτά για τα συνδεδεμένα ανήλικα τέκνα τους και τους ηλικιωμένους γονείς τους. Κατά τις πρώτες ημέρες διάθεσης των τεστ και μέχρι να ομαλοποιηθεί ο εφοδιασμός των φαρμακείων και να μην υπάρξει ταλαιπωρία των ηλικιωμένων, θα δοθεί προτεραιότητα στην δωρεάν διάθεση τεστ στους οικονομικά ενεργούς πολίτες έως 67 ετών.

Γραπτές οδηγίες για την σωστή λήψη του δείγματος θα χορηγούνται μαζί με το κιτ από τον φαρμακοποιό.

Αν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό τότε θα πρέπει να γίνεται είσοδος στην πλατφόρμα sel-testing.gov.gr όπου θα εισέρχονται με τον ΑΜΚΑ τους και θα δηλώνουν το θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης.

Στη συνέχεια θα εκδίδεται μια βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να προσέλθουν σε κάποιο απο τα προτεινόμενα σταθερά σημεία δειγματοληψίας ώστε να γίνεται επιβεβαίωση με δεύτερο τεστ από επαγγελματία υγειας και να ενημερώνεται το μητρώο ασθενών με νοσο COVID-19. Η βεβαίωση αυτή δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για εξαίρεση από την εργασία ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.

Προσοχή:

Επί συνύπαρξης οποιασδήποτε συμπτωματολογίας θα πρέπει να επισκεφθούν κάποια σταθερή δομή υγείας ώστε να γίνει κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση των ευρημάτων.