Μπιλ Γκέιτς κορονοϊός: Χάρη στο εμβόλιο θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα

Ο κόσμος θα έχει επανέλθει στην φυσιολογική του ζωή ως το τέλος του 2022 χάρη στα εμβόλια κατά της COVID-19, δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza και το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24. «Αυτή είναι μια απίστευτη τραγωδία», σημείωσε ο συνιδρυτής της Microsoft αναφερόμενος στην πανδημία του νέου κορωνοϊού και πρόσθεσε ότι η μόνη καλή είδηση είναι η πρόσβαση στα εμβόλια. «Ως το τέλος του 2022 θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε επιστρέψει πλήρως στην φυσιολογική ζωή», υπογράμμισε.

Ο δισεκατομμυριούχος που αποχώρησε από πρόεδρος της Microsoft Corp το 2014 έχει δεσμευτεί μέσω του φιλανθρωπικού του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς για τη χορήγηση τουλάχιστον 1,75 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην παγκόσμια ανταπόκριση στην πανδημία της COVID-19. Ο μηχανισμός COVAX, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI) αποσκοπεί στην εξασφάλιση 2 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων για τις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα ως τα τέλη του 2021.

Ο Μπιλ Γκέιτς που έχει βρεθεί στο στόχαστρο των συνωμοσιολόγων για την πανδημία και για τα… μικροτσίπ στο εμβόλιο εμβολιάστηκε στα τέλη του Ιανουαρίου.”Ένα από τα προνόμια του να είμαι 65 ετών, είναι πως μπορώ να κάνω το εμβόλιο κατά της Covid-19. Έλαβα την πρώτη δόση αυτή την εβδομάδα και νιώθω υπέροχα. Ευχαριστώ όλους τους επιστήμονες, τους εθελοντές των κλινικών δοκιμών και τους υγειονομικούς υπαλλήλους της πρώτης γραμμής που μας έφεραν σε αυτό το σημείο”, έγραψε ο ίδιος κάτω από την φωτογραφία του.

Ο συνιδρυτής της Microsoft, που έγινε πρώτο θέμα σε δεκάδες fake news την εποχή της πρώτης καραντίνας με αφορμή θεωρίες συνωμοσίας που τον ενέπλεκαν σε μυστικές οργανώσεις που δημιούργησαν τον φονικό ιό για να ελέγξουν την ανθρωπότητα, έχει δωρίσει πάνω από 156 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021