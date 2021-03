200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση: Μήνυμα Μπάιντεν και Μακρόν πριν την παρέλαση

Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θα μεταδοθεί αύριο πριν από την παρέλαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο, πριν την έναρξη της παρέλασης για την 25η Μαρτίου θα μεταδοθούν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Σημειώνεται ότι αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος το απόγευμα θα συμμετάσχει και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.

I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.

Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb

