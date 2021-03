Το πρώτο tweet στον κόσμο: Το ασύλληπτο ποσό που “έπιασε” το τιτίβισμα

1.630 ether, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,9 εκατ. δολάρια -βάσει της ισοτιμίας του κρυπτονομίσματος τη στιγμή της πώλησης – έπιασε το πρώτο «τιτίβισμα» του ιδρυτή του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ! Ο Ντόρσεϊ είχε κάνει την εν λόγω ανάρτηση, που αποτελείτο από μόνον 5 λέξεις: «Απλώς, σετάρω το τουίτερ μου», στις 21 Μαρτίου του 2006. O αγοραστής της, ο επιχειρηματίας και CEO της τεχνολογικής εταιρείας Bridge Oracle με έδρα στη Μαλαισία, Σίνα Εστάβι συνέκρινε το ιστορικό αυτό tweet με την αγορά της Μόνα Λίζα: «Αυτό δεν είναι απλά ένα tweet!», έγραψε ο Estavi σε ανάρτησή του στο Twitter. «Πιστεύω πως μετά από χρόνια οι άνθρωποι θα καταλάβουν την αξία αυτού του tweet, όπως με τον πίνακα της Μόνα Λίζα.»

just setting up my twttr

To tweet του Ντόρσεϊ πουλήθηκε ως NTF (Non-Fungible Token) – δηλαδή ένα μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό, που δηλώνει ποιος είναι ο κάτοχος κολάζ, βίντεο, φωτογραφίας ή άλλης μορφής επιγραμμικών οπτικοακουστικών μέσων – τα οποία κερδίζουν έδαφος φέτος κατά τις πωλήσεις έργων ψηφιακής τέχνης, όπως πρόσφατα κατά την πώληση ενός κολάζ σε μορφή JPG έναντι 69,3 εκατ. δολαρίων! Ο Ντόρσεϊ είπε ότι θα μετατρέψει τα έσοδα από την πώληση του τweet του σε bitcoin προκειμένου να τα δωρίσει στη Give Directly για να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Αφρική.

This is not just a tweet!

I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ

— Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021