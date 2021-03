Ηφαίστειο Ισλανδίας – έκρηξη: Επιστήμονες έψησαν λουκάνικα στην λάβα του

Εκατοντάδες είναι αυτοί που μαζεύονται στο Φάγκρανταλσφιαλ κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η έκρηξη του ηφαιστείου. Η λάβα που ξεκίνησε να ρέει την Παρασκευή από τη χαρακιά του όρους Φάγκρανταλσφιαλ στη χερσόνησο Ρέικιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας, μετά από 800 ολόκληρα χρόνια, έχει μαγνητίσει τους Ισλανδούς, στους οποίους από το Σάββατο το απόγευμα επιτρέπεται να επισκεφτούν το σημείο. «Κόβει κυριολεκτικά την ανάσα», δήλωσε ο 21χρονος μηχανικός Ulvar Kari Johannsson στο πρακτορείο AFP και προσθέτει: «Μυρίζει πολύ άσχημα. Αυτό που εξέπληξε εμένα ήταν οι αποχρώσεις του πορτοκαλί: πολύ πολύ πιο βαθιές από αυτές που θα περίμενε κανείς». Το βίντεο που δείχνει επιστήμονες στους πρόποδες του ηφαιστείου να ψήνουν λουκάνικα στη λάβα του καθώς μελετούν την έκρηξη έχει γίνει viral.

Οι Ισλανδοί ήταν σε ετοιμότητα για την έκρηξη εδώ και αρκετές εβδομάδες καθώς οι σεισμολογικές υπηρεσίες της χώρας είχαν καταγράψει περισσότερους από 50.000 σεισμούς το τελευταίο διάστημα. Ήδη έχουν ξεβραστεί περίπου 300.000 τετραγωνικά μέτρα λάβας, σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο η έκρηξη εκτιμάται ότι είναι σχετικά μικρή και ελεγχόμενη. Τη Δευτέρα, η πρόσβαση στο σημείο αποκλείστηκε και πάλι εξαιτίας των υψηλών επιπέδων ρύπων.

Αναλυτικότερα, η έκρηξη που προέκυψε την Παρασκευή, περίπου στις 20:45, φώτισε τη νύχτα με μία εξωπραγματική λάμψη, ενώ εκατοντάδες μικροσεισμοί έπληξαν την περιοχή. Η τελευταία έκρηξη στην αναφερόμενη κοντινή περιοχή είχε σημειωθεί πριν από περίπου 900 χρόνια και τότε οι πολίτες είχαν ειδοποιηθεί να απομακρυνθούν. Η ροή της λάβας επιβραδύνθηκε λόγω βροχών το Σάββατο, με αποτέλεσμα ένα μπλε νέφος αερίου να εμφανιστεί πάνω από την τοποθεσία και μέχρι 25 μίλια από την πρωτεύουσα.

Σκέπασε ακόμα και έναν πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό, το γεωθερμικό σπα Blue Lagoon. To Ισλανδικόι Μετεωρολογικό Γραφείο (ΙΜΟ), το οποίο παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, αναφέρει σε ανακοίνωση του, το Σάββατο: “Η έκρηξη θεωρείται μικρή σε αυτό το στάδιο και η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει μειωθεί από χθες το απόγευμα”. Σημειώνει επίσης, ότι η ρωγμή της έκρηξης φτάνει περίπου στα 1.640 εώς και 2.300 πόδια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο γεωφυσικός του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας Mάγκνους Τάμι Γκάντμαντσον χαρακτήρισε την κοιλάδα ως το “ιδανικό σημείο για έκρηξη”, καθώς την παρομοίασε με “μια μπανιέρα, όπου μπορεί να κυλήσει αργά η λάβα”. Η συντονίστρια του Ισλανδικού Μετεωρολογικού Γραφείου, Κριστίν Τζονσντότιρ, ανέφερε μάλιστα ότι “ήταν πολύ πιθανό η έκρηξη να διαρκούσε για τις επόμενες ημέρες”. Η έκρηξη της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στο ηφαιστειακό σύστημα Κρίσουβικ, το οποίο δε διαθέτει κάποιο κεντρικό ηφαίστειο, περίπου τρία μίλια εσωτερικά από τη νότια ακτή.

