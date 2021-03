Σύνοδος Κορυφής 25 Μαρτίου 2021: Ανατροπή λόγω κορονοϊού

Ανατροπή με τη Σύνοδο Κορυφής της 25ης και 26ης Μαρτίου, καθώς αυτή τελικά θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού στα κράτη μέλη. Στις 25 και 26 Μαρτίου, οι ηγέτες της ΕΕ είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, την ενιαία αγορά, τη βιομηχανική πολιτική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικονομία, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως έγινε επίσημα γνωστό αυτή η Σύνοδος θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι διά ζώσης, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων και του τρόμου στην Ευρώπη για το τρίτο κύμα πανδημίας του φονικού ιού.

Ετσι, αποκλείεται η λήψη επίσημων αποφάσεων καθώς υπάρχουν μόνο δηλώσεις μετά από τηλεδιασκέψεις. Αρα δεν θα προκύψουν και αποφάσεις για κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας. Επίσης οι συζητήσεις δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο καθώς το format δε βοηθάει στις διαπραγματεύσεις δύσκολων ζητημάτων, όπως είναι το μέλλον των Ευρωτουρκικών σχέσεων.

«Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου μετά την αύξηση κρουσμάτων COVID19 στα κράτη μέλη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με όλους τους ηγέτες» σημείωσε ο Μπάρεντ Λέιντς, εκπρόσωπος του κ.Μισέλ. Ετσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν θα ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μεγάλος τρόμος από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού και η ανησυχία έχει να κάνει με την έξαρση κρουσμάτων, την στιγμή που συνεχίζεται ο εμβολιασμός.

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.

The president will in the meantime continue consultations with all leaders.

Details on logistics will follow shortly.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 21, 2021