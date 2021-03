Uefa Champions League κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών

Οι ματσάρες που όλοι περίμεναν στα προημιτελικά του Champions League προέκυψαν τελικά από το χέρι του Χαλίλ Άλτιντοπ που πραγματοποίησε τη διαδικασία της κλήρωσης, καθώς έχουμε σύγκρουση δύο «γιγάντων«, αλλά και μια είδους επανάληψη του περσινού τελικού.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης των 13 κατακτήσεων Champions League θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ των 6 τροπαίων, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν «γιατρειά» στα πεπραγμένα τους στα εγχώρια πρωταθλήματα, ενώ προέκυψε και το ζευγάρι της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

O Πεπ Γκουαρδιόλα θα έχει την ευκαιρία να δει από πολύ κοντά τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ, στην οποία όμως υπάρχει και ο Τζέιντον Σάντσο, που υπενθυμίζεται ότι αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης των «πολιτών», ώστε να μετακομίσει στη Βεστφαλία σε πολύ νεαρή ηλικία.

Τέλος, η Πόρτο που απέκλεισε τη Γιουβέντους θα αναμετρηθεί με την Τσέλσι του Τόμας Τούχελ.

The road to Istanbul is set! 😍

Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021