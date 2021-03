Άρσεναλ Ολυμπιακός 0-1: Το μήνυμα Μάρτινς μετά τον αποκλεισμό

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στο Λονδίνο και “πάλεψε” ακόμη και για μία μυθική ανατροπή κόντρα στην Άρσεναλ, για να πάρει τελικά τη νίκη με 1-0 και να αποκλειστεί χάρη στην ήττα με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι των “16” του Europa League.

Την λύπη του για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Europa League εκφράζει ο Πέδρο Μάρτινς μέσω ενός μηνύματος του στα social media. «Λυπημένοι για το αποτέλεσμα, αλλά υπερήφανοι για την προσπάθεια και τη δέσμευση. Ένα ευχαριστώ σε όλους όσοι μας υποστήριξαν. Είμαστε εκτός Europa League, αλλά έχουμε ακόμα δύο να κατακτήσουμε στη σεζόν», αναφέρει το μήνυμα του Πορτογάλου τεχνικού του Ολυμπιακού.

Τη χαρά του για τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε την Ευρώπη με το 1-0 επί της Άρσεναλ εξέφρασε ο Ματιέ Βαλμπουενά. «Εκτός από το Europa League, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Κάνατε καλό ματς παιδιά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γάλλος άσος, ο οποίος απουσίασε από το σημερινό ματς λόγω τραυματισμού.

Out of #UEL 2021. But we can keep our heads up. Good match guys. @olympiacosfc 🔴⚪️ pic.twitter.com/VU10UCvguZ

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) March 18, 2021