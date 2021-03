Pfizer εμβόλιο δόσεις ΕΕ: Θα παραδώσει 200 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι οι Pfizer και BioNTech θα παραδώσουν συνολικά 200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους κατά του Covid-19 το δεύτερο φετινό τρίμηνο. Συγκεκριμένα δήλωσε πως “γνωρίζω πόσο κρίσιμο είναι το δεύτερο τρίμηνο για την ανάπτυξη των στρατηγικών εμβολιασμού στα κράτη μέλη. Αυτές οι 10 εκατομμύρια δόσεις θα αυξήσουν τις συνολικές δόσεις του εμβολίου BioNTech-Pfizer στο δεύτερο τρίμηνο σε πάνω από 200 εκατομμύρια”.

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ανακοινώνεται λίγες ημέρες μετά την εξασφάλιση επιπλέον 4 εκατ. δόσεων για τον Μάρτιο από την Κομισιόν. “Για την αντιμετώπιση των επιθετικών μεταλλάξεων του ιού και για τη βελτίωση της κατάστασης στα σημεία έντασης/ συγκέντρωσης του ιού, απαιτείται γρήγορη και αποφασιστική δράση. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα μια συμφωνία με την BioNTech-Pfizer, η οποία θα προσφέρει στα κράτη μέλη να διαθέσουν συνολικά τέσσερα εκατομμύρια δόσεις εμβολίων πριν από το τέλος Μαρτίου, οι οποίες θα παρασχεθούν επιπλέον των προγραμματισμένων δόσεων” είχε δηλώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την τελευταία της ανακοίνωση η Κομισιόν αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στα κράτη μέλη. Παρά την τρέχουσα μείωση του αριθμού των θανάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, λόγω του εμβολιασμού των ηλικιωμένων και των πιο ευάλωτων ατόμων, η Κομισιόν δηλώνει ότι “ανησυχεί για την ανάπτυξη μιας σειράς σημείων COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό προκαλείται, ιδίως, από την εξάπλωση νέων μεταλλάξεων, οι οποίες είναι πιο μεταδοτικές”. “Το εμβόλιο BioNTech-Pfizer έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό έναντι όλων των γνωστών επί του παρόντος μεταλλάξεων του ιού COVID-19”.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021