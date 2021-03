Κυμπουρόπουλος αμβλώσεις: Η Ακρίτα σε ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο

Με μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Έλενα Ακρίτα σχολίασε την απόφαση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, να ταχθεί κατά του δικαιώματος γυναικών στην επιλογή της άμβλωσης με ψήφο του στην Ευρωβουλή.

“Κύριε Κυμπουρόπουλε, για να έχετε άποψη περί άμβλωσης, τρια πράγματα σάς λείπουν.

Κοινή λογική

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Μήτρα”.

Η στάση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, ο οποίος με την ψήφο του στην Ευρωβουλή τάχθηκε κατά του δικαιώματος γυναικών στην επιλογή της άμβλωσης, έχει δημιουργήσει προβληματισμό. Μάλιστα, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος συντάχθηκε με ακραίες φωνές του ευρωκοινοβουλίου και δη με την άκρα δεξιά, που υποστηρίζει ότι “η ανθρώπινη ζωή πρέπει να προστατεύεται από τη σύλληψη”. Η είδηση έρχεται στη δημοσιότητα μέσω των social media και δη του Twitter, όπου χρήστης του ανέβασε την πληροφορία με το κείμενο των υπογραφών των ευρωβουλευτών.

Θέση στο ζήτημα πήρε και η ΝΔ, η οποία αποδοκίμασε την απόφαση του ευρωβουλευτή της.

“Η ΝΔ έχει ξεκάθαρη θέση, σταθερά και διαχρονικά για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Το θέμα αυτό έχει λυθεί για την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι η ψήφος του ευρωβουλευτή κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου δεν εκφράζει το κόμμα και τον Πρόεδρό του”.

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:

"…the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"

i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p

— Manos Moschopoulos (@maledictus) March 15, 2021