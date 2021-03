Τζορτζ Φλόιντ αποζημίωση: Για ένα πλαστό εικοσαδόλαρο

Μετά από διακανονισμό μεταξύ του δήμου της Μινεάπολις στην Μινεσότα των ΗΠΑ, στον οποίο υπάγεται η τοπική αστυνομία, και της οικογένειας του δολοφονηθέντος από αστυνομικό Τζορτζ Φλόιντ πέρυσι τον Μάιο, το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια δολάρια. Θυμίζουμε ότι Φλόιντ δολοφονήθηκε από ένστολους για ένα πλαστό εικοσαδόλαρο. Πιο συγκεκριμένα, ένας νέος υπάλληλος στο κατάστημα της γειτονιάς του ακολούθησε το πρωτόκολλο και τον κάρφωσε στην αστυνομία ότι αγόρασε ένα πακέτο τσιγάρα με πλαστό εικοσαδόλαρο. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού γνώριζε καλά τον Φλόιντ, που ήταν τακτικός πελάτης, και αν ήταν εκείνος στο ταμείο, δεν θα είχε συμβεί απολύτως τίποτε. Ομως η καταγγελία έγινε, και οι δύο πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο κατάστημα μόλις τέσσερα λεπτά μετά την καταγγελία.

Παραδόξως για κακοποιό, ο Φλόιντ ήταν ακόμη έξω από το ψιλικατζίδικο, χωρίς να απομακρυνθεί – μια ένδειξη ότι το θύμα δεν γνώριζε καν πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό. Ήταν όμως μαύρος και ογκώδης, αντιστάθηκε στη σύλληψη και καταδικάστηκε αυθαίρετα σε θάνατο από τους ένστολους. Τα βίντεο τον δείχνουν να λέει «I can’t breathe» 16 φορές, προτού λιποθυμήσει και πεθάνει, βάζοντας φωτιά στην Αμερική.

The past year has dramatically shifted our city’s trajectory, and today marks another milestone in shaping a more just future for Minneapolis. Our settlement with George Floyd’s family reflects a shared commitment to advancing racial justice and a sustained push for progress.

