Έβρος πυροβολισμοί – Τουρκία: Η ΕΕ επιβεβαιώνει, “ανησυχούμε”

Επιστολή από τη FRONTEX επιβεβαίωσε ότι έλαβε η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ιλβα Γιόχανσον, σχετικά με αναφορές για πυροβολισμούς στον Έβρο στην τουρκική πλευρά, ερωτηθείσα για σχετικό ρεπορτάζ του γερμανικού «Spiegel», κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ.

«Έλαβα επιστολή από τη FRONTEX σχετικά με αναφορές για πυροβολισμούς στην τουρκική πλευρά, κοντά στα ευρωπαϊκά και ελληνικά σύνορα. Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω τέτοιους είδους πληροφορίες και φυσικά πάντα ανησυχώ όταν υπάρχουν πυροβολισμοί κοντά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ακόμη κι αν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πυροβολισμοί σε άνθρωπο. Για το συγκεκριμένο περιστατικό εναπόκειται στη FRONTEX να το αναφέρει με τον τρόπο που πρέπει» σημείωσε η Ευρωπαία επίτροπος.

Παράλληλα, αναφορικά με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το μεταναστευτικό, η Ιλβα Γιόχανσον τόνισε ότι «περιμένουμε από την Τουρκία να τηρήσει το μερίδιό της στη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, ειδικά όταν πρόκειται για την καταπολέμηση των διακινητών, και να πραγματοποιεί τις επιστροφές από τα ελληνικά νησιά».

Σημειώνεται πως έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αλεξίσφαιρων γιλέκων, ενώ η Frontex έχει αναπτύξει σχεδόν 80 αξιωματικούς στον Έβρο, 15 εκ των οποίων από τη Γερμανία.

4/4 Agency's director Fabrice Leggeri alerted @EU_Commission by letter over the weekend and will update Brussels of any escalation at the Greek-Turkish border.

— Giorgos Christides (@g_christides) March 11, 2021