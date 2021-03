Βρέφος κορονοϊός: Στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» νεογέννητο

Ένα βρέφος πέντε ημερών είναι ο νεαρότερος ασθενής με κορωνοϊό στη χώρα μας.

Το μωράκι είχε αναπνευστική δυσχέρεια, και πριν εισαχθεί στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» ήταν σε θερμοκοιτίδα.

Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες. είναι καλύτερα, και τις επόμενες ώρες αναμένεται να βγει από τη ΜΕΘ και να μεταφερθεί σε Covid θάλαμο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Ένας νέος άνθρωπος 26 ετών διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ κορoνοϊού του Νοσοκομείου Λαμίας το μεσημέρι της Πέμπτης (11/3), εξαιτίας των επιπλοκών που του δημιούργησε η επικίνδυνη νόσος. Πρόκειται για έναν ακόμη κάτοικο Μαλεσίνας, το μέρος το οποίο έχει πληγεί όσο κανέναν άλλο στη Φθιώτιδα, για αυτό και διερευνάται η υπόθεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Η δυσάρεστη αυτή είδηση ήρθε να ισοφαρίσει την ευχάριστη εξέλιξη με έναν ακόμη ασθενή που βγήκε από τη ΜΕΘ (75χρονος επίσης από τη Μαλεσίνα) και επέστρεψε στην Κλινική covid μετά από έξι μέρες στην Εντατική. Έτσι βρέθηκε και κρεβάτι για τον 26χρονο, καθώς η ΜΕΘ κορονοϊού έχει πληρότητα 100% από τις 7 Μαρτίου.

Στα 22 περιστατικά που έχουν νοσηλευτεί από τις αρχές Φεβρουαρίου στη ΜΕΘ κορονοϊού είχαμε μέχρι στιγμής 8 εξιτήρια και μόνο 2 θανάτους (μία 87χρονη από τη Στυλίδα και ένας 71χρονος από τη Μαλεσίνα), ενώ 12 συμπολίτες μας εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με τον επικίνδυνο ιό.

Υπάρχουν όμως κι άλλα σοβαρά περιστατικά που νοσηλεύονται στο Πέτρινο, για αυτό και ένας 60χρονος, επίσης από τη Μαλεσίνα, χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να διακομιστεί σε Νοσοκομείο της Λάρισας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Σημειώνουμε ότι και η Κλινική κορωνοϊού είναι σχεδόν γεμάτη από ασθενείς στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τη Λοκρίδα και ειδικά από τη Μαλεσίνα. Με πάνω από 80 ασθενείς σε ΜΕΘ και Κλινική λοιπόν, γιατροί και νοσηλευτές δίνουν πραγματική μάχη δοκιμάζοντας για μία ακόμη φορά τα όριά τους και ενώ το 3ο κύμα της πανδημίας μόλις βρίσκεται στην κορύφωσή του.

Στο “κόκκινο” βρίσκεται όλη η Ελλάδα στο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), όπου αποτυπώνεται η επιδημιολογική εικόνα των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, ο ECDC βάλει όλες τις περιοχές της χώρας στο “κόκκινο” που σημαίνει ότι σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων και πιο συγκεκριμένα καταγράφονται από 50 έως 150 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Παράλληλα, το χρώμα της Ελλάδας σημαίνει πως το ποσοστό θετικότητας είναι ίσο ή πάνω από 4%.

Την περασμένη εβδομάδα στο “κόκκινο” ήταν η μισή Ελλάδα. Στον χάρτη που αφορά τον συνδυαστικό δείκτη των τεστ, των νέων κρουσμάτων και του δείκτη θετικότητας το κόκκινο χρώμα είχε εξαπλωθεί στην Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Κεντρική Μακεδονία και όλη την Πελοπόννησο. Με κόκκινο χρώμα έχει χρωματιστεί το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ενώ υπάρχουν και περιοχές στο “βαθύ κόκκινο”.

Αναφορικά με τον δείκτη θετικότητας, η Ελλάδα σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, πέρασε από το πράσινο που βρισκόταν για αρκετές εβδομάδες στο κίτρινο καθώς έπιασε ή πέρασε το ποσοστό 4% στον δείκτη θετικότητας. Ο χάρτης του ECDC βγαίνει στη δημοσιότητα κάθε Πέμπτη.

