Άνοιγμα οικονομίας: Πρώτα λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός

Με προσεκτικά βήματα θα ανοίξει η οικονομία εκτιμούν δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τις 22 Μαρτίου, με πρώτα απ’ όλα το λιανικό εμπόριο, εξετάζει η κυβέρνηση, όπως τονίζει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος επισημαίνει «βασικό μας σενάριο είναι ότι από τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να λειτουργεί με μια κανονικότητα η οικονομία. Ωστόσο έχουμε εναλλακτικά σενάρια, ώστε να σταθμίζουμε τα ταμειακά μας διαθέσιμα για τη στήριξη που θα πρέπει να παρέχουμε. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία όσο χρειαστεί. Αλλά όσο παρατείνεται η κατάσταση, τόσο μειώνεται και η δυνατότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη των υφιστάμενων απωλειών».

Αλλά και ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι το σταδιακό άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας πιθανότατα από τις 22 Μαρτίου ή μια εβδομάδα αργότερα. Για τοω τρόπο που θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο, ο υπουργός διευκρίνισε πως θα ανοίξει κανονικά και όχι με click away, αλλά με αποστολή sms που θα θέτει περιορισμό στον χρόνο που θα μπορεί κάποιος να κάνει τις αγορές του. Την ίδια ώρα το κλείσιμο του λιανεμπορίου κοστίζει στην οικονομία 200- 250 εκατ. ευρώ. «Οι δυο εβδομάδες που πέρασαν με lockdown κόστισαν σε δαπάνες και μείωση φόρων 1,2 δισ. και με τα 520 εκατ. να είναι στο λιανεμπόριο. Στα 3 δισ. είναι συνολικά το κόστος για έναν μήνα και 750 εκατ. περίπου εστιάζονται στο λιανεμπόριο», λέει ο κ. Σταϊκούρας.

Άνοιγμα οικονομίας: Δεν είναι ώρα για αναθεώρηση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «αν αρχίσει από τον Μάρτιο η επανεκκίνηση, τότε θα είμαστε πιο κοντά στους στόχους του προϋπολογισμού. Σκεφτείτε ότι μόνο στα 4 δισ. θα είναι παραπάνω το πρωτογενές αποτέλεσμα από τα νέα μέτρα στήριξης». Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν είναι η ώρα για αναθεώρηση του προϋπολογισμού. «Δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για το 2021 και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η οικονομία ακόμη για το β’ 15ήμερο του Μαρτίου», πρόσθεσε σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ εφέτος.

«Έχουμε ένα θετικό “carry over”, αλλά και μια δυσμενέστερη εξέλιξη της πορείας σε σχέση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Έτσι έχουμε λοιπόν το 2021 μια αντικρουόμενη εικόνα για το 2021. Πρέπει όλα να συνεκτιμηθούν», τόνισε. Παράλληλα, δήλωσε πως «άντεξε το 2020 η οικονομία, αλλά δεν πανηγυρίζει κανείς. Βέβαια σε σχέση με το τι θα μπορούσε να συμβεί με δεδομένη την εξάρτηση από τον τουρισμό, είναι ορθή η εκτίμηση ότι αντέξαμε τελικά. Το 2020 δώσαμε 20 δισ. και άλλα 11,6 δισ. το 2021», ενώ πρόσθεσε ότι μέσα στο α’ εξάμηνο εφέτος θα αρχίσει η εκταμίευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Άνοιγμα οικονομίας: Η εστίαση

Για την εστίαση, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο, πιθανότατα στις 15 Απριλίου και μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σημειώνοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των εμβολιασμών. Ο υπουργός σημείωσε ότι η κατάσταση με τα αυξημένα κρούσματα στην Αττική έχει να κάνει με την επικράτηση της βρετανικής μετάλλαξης. Αλλά και ο κ. Σκυλακάκης αναφορικά με το λιανεμπόριο, υποστήριξε πως το κομμάτι εκείνο της αγοράς που είναι ανοικτό δείχνει καλά νούμερα και η εικόνα των εσόδων είναι καλύτερη από εκείνη του Ιανουαρίου και «συνεπώς υπάρχει μια πιθανότητα ανάκαμψης της οικονομίας αρκετά δυναμική».

Ερωτηθείς αν το τέλος επιτηδεύματος ενδέχεται να καταργηθεί, απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο δεν είναι η ώρα του να αλλάξει. Για την επιδότηση των πάγιων δαπανών είπε ότι θα υπάρχει ένα διαθέσιμο ποσό για τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για το μέτρο αυτό με πάρα πολλά κριτήρια. Το μέτρο θα επικεντρώνεται στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και για τις αποδείξεις είπε πως ετοιμάζεται ένα καινούριο εργαλείο της ΑΑΔΕ, με το οποίο θα μπορεί κανείς να σκανάρει μια απόδειξη και να πηγαίνει αυτόματα στην εφορία.

Άνοιγμα οικονομίας: Έτσι θα ανοίξει ο τουρισμός

Με σύνθημα «All you want is Greece» ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης προσκάλεσε το διεθνές κοινό να επισκεφτεί την Ελλάδα εφέτος για τις διακοπές του. «Φέτος και για πάντα, «το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα». Για να ξανα έλθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα», ανάφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνας υπουργός, από το βήμα της διεθνής τουριστικής έκθεσης ITB 2021, που φέτος διεξάγεται ψηφιακά.

Μάλιστα η Ελλάδα «φιλοδοξεί», εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα, να ανοίξει τις τουριστικές πύλες μέχρι τις 14 Μαΐου, όπως είπε ο Ελληνας υπουργός. Μέχρι τότε, εξήγησε ο κ. Θεοχάρης, θα εξεταστεί το πιλοτικό άνοιγμα, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Απριλίου, με χώρες της ΕΕ, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει με τον εμβολιασμό, όπως το Ισραήλ. Ο κ. Θεοχάρης τόνισε, ότι όλα αυτά τα σχέδια θα έλθουν εις πέρας σεβόμενοι τις συνθήκες της πανδημίας.

Απευθυνόμενος στους δυνητικούς επισκέπτες της χώρας ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι πανέτοιμη να τους υποδεχτεί με με ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για το καλοκαίρι του 2021. Στο πλαίσιο αυτό οι τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι με τις εξής 3 προϋποθέσεις: Να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν αντισώματα ή να έχουν αρνητικό τεστ Covid. Στο μεταξύ επεσήμανε ότι όλοι οι τουρίστες θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπως έγινε και το προηγούμενο έτος. Μια σημαντική εξάλλου διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι η χρήση των Rapid Test, που σημαίνει ότι η απομόνωση, εφόσον χρειαστεί, δεν θα έχει την ταλαιπωρία της μετακίνησης από το κατάλυμα 24 ώρες μετά, όπως γινόταν πέρυσι. Εφέτος η διάγνωση θα είναι άμεση και αν υπάρξει κρούσμα θα μεταφέρεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Στο σημείο αυτό τονίστηκε ότι όλα τα έξοδα είναι του ελληνικού κράτους χωρίς καμία επιβάρυνση των ξένων επισκεπτών.

Άνοιγμα οικονομίας: Ενδυνάμωση των δομών υγείας στους τουριστικούς προορισμούς

Παραμένοντας στο υγειονομικό μέτωπο, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι οι κανονισμοί προστασίας και ασφάλειας που ισχύουν για τους Ελληνες πολίτες ισχύουν και για τους επισκέπτες της χώρας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι ενδυναμώνονται οι δομές υγείας στους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, ενώ παράλληλα δίνεται προτεραιότητα στους εμβολιασμούς των ανθρώπων που εμπλέκονται με την τουριστική βιομηχανία, ακολουθώντας τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Κλείνοντας ο Ελληνας υπουργός δήλωσε εμφατικά ότι καμία εικόνα δεν θα μπορούσε να απεικονίσει καλύτερα την επιστροφή του τουρισμού στην κανονικότητα από το ελληνικό τοπίο, το ελληνικό χαμόγελο και την ελληνική φιλοξενία.