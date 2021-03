MVP του All Star Game o Γιάνναρος! (vid)

Άλλη μία σπουδαία διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αναδείχθηκε ως MVP του All Star Game του ΝΒΑ. Με μια επική εμφάνιση 35 πόντων και 16/16 (!!!) σουτ, ο «Greek Freak» οδήγησε την Team Lebron στη νίκη επί της Team Durant και σημείωσε ένα ακόμα ξεχωριστό επίτευγμα στην καριέρα του στο μπάσκετ. Μετά την ανάδειξη ως MVP του πρωταθλήματος τις δύο προηγούμενες σεζόν, το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν πέρσι, αλλά και αυτό του πιο βελτιωμένου παίκτη παλιότερα, ο Γιάννης συνεχίζει να κάνει καταπληκτικά πράγματα στο ΝΒΑ. To 70o All Star Game του ΝΒΑ πέρασε στην ιστορία.

Άφησε όμως πολλές και έντονες στιγμές βαθιά χαραγμένες στο μυαλό όλων. Το παιχνίδι στην State Farm Arena ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με την Team LeBron να κάνει επίδειξη δύναμης σχεδόν σε όλη τη διάρκεια και στο τέλος να φτάνει στη νίκη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του. Ο «Greek Freak» έδειξε για ακόμα μια φορά πως δεν θεωρείται τυχαία το πρόσωπο του ΝΒΑ, κυριαρχώντας πάνω στο παρκέ, απέναντι στους καλύτερους της Λίγκας. Κι αυτό γιατί μέτρησε 35 πόντους με 16/16 σουτ (3/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα σε 19’12” που έμεινε στο παρκέ.

Λίγα λόγια για τον Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1994, είναι Έλληνας επαγγελματίας διεθνής καλαθοσφαιριστής. Έχει ύψος 2,11 μ. και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις καλαθοσφαίρισης για τους Μιλγουόκι Μπακς και την Εθνικής Ελλάδος. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Α2 κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ως παίκτης του Φιλαθλητικού. Κατόπιν, επιλέχθηκε στο ΝΒΑ Ντραφτ στη θέση 15 από τους Μιλγουόκι Μπακς το 2013, όπου και εξελίχθηκε στον κορυφαίο παίκτη της ομάδας στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες και σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος του NBA, όντας μεταξύ άλλων δυο φορές MVP του πρωταθλήματος (2019, 2020) και πέντε φορές μέλος του All-Star Game ΝΒΑ. Έχει τον αριθμό 34 στη φανέλα του και το αγωνιστικό παρατσούκλι του είναι The Greek Freak. Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Μιλγουόκι Μπακς για 5 χρόνια για 228 εκατομμύρια δολάρια.

