Νέοι και κορονοϊός: Η πρωτότυπη έκκληση Σάντερς

Μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χορδή της νεολαίας που έχει υποχρεωθεί να “ταμπουρωθεί” στο σπίτι για ένα σχεδόν χρόνο, άγγιξε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς. Η νέα γενιά, είναι αναμφισβήτητα εκείνη που υποφέρει περισσότερο από τα συνεχόμενα lockdown και παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρουν να επανέλθουν όταν πλέον θα έχουμε βγει από αυτόν τον εφιάλτη. «Εχετε νέους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στο σχολείο, που θέλουν να κοινωνικοποιηθούν, θέλουν να βγουν ραντεβού, θέλουν να κάνουν πράγματα που κάνουν οι νέοι. Και δεν μπορούν να το κάνουν και δεν ήταν σε θέση να το κάνουν αυτό τον τελευταίο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια πολύ απότομη αύξηση των ψυχικών ασθενειών σε αυτήν τη χώρα». Με αυτά τα λόγια ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς προσπάθησε να πείσει τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, να ψηφίσουν το σχέδιο ανάκαμψης από την πανδημία του προέδρου Τζο Μπάιντεν ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων.

Οι ανησυχίες του 79χρονου γερουσιαστή για τις ρομαντικές προοπτικές της νεολαίας της Αμερικής συγκίνησαν τους νέους χρήστες που έσπευσαν να σχολιάσουν τη δήλωσή του. Το νομοσχέδιο τελικά επιψηφίστηκε, ωστόσο ουδείς γνωρίζει κατά πόσο συνέβαλε σε αυτό το επιχείρημα του Σάντερς.

. @BernieSanders isn't just trying to get you healthcare. He's trying to get you some action. pic.twitter.com/hvFnwcTb8k

Bernie Sanders really watching out for the interests of my grandmother, who is very adamant I have a baby in her lifetime.

— Tara Golshan (@taragolshan) March 5, 2021