MasterChef 5 ομαδική: Η Μαρίνα ανακάτεψε την τράπουλα

Όπως είχε προαναγγείλει από τη στιγμή που κέρδισε την κάρτα ασυλίας, η Μαρίνα άδραξε την ευκαιρία να κάνει αλλαγές στις δύο ομάδες του MasterChef 5. Η νικήτρια της χθεσινής δοκιμασίας του MasterChef 5 κέρδισε το πλεονέκτημα να αλλάξει δύο παίκτες από την κόκκινη ομάδα, με ισάριθμους από την μπλε. Έτσι, η Μαρίνα έδιωξε Ανούς και Μαρία από την κόκκινη ομάδα και πήρε από την μπλε την Κωνσταντίνα και τον Αλέξανδρο.

«Η Κωνσταντίνα θεωρώ ότι με τους μπλε δεν ταίριαξε ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που θα τα πάμε τέλεια στην ομαδική. Στη χειρότερη περίπτωση, που χάσει η ομάδα μας, επειδή την κάρτα την κερδίσαμε μαζί, νομίζω ότι θα μπορέσω να την αξιοποιήσω μαζί της», είπε η Μαρίνα. «Θέλω να φτιάξω μια ομάδα που δεν θα κωλώσει πουθενά, θα είναι δυνατή και θέλω να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον» είπε η παίκτρια του MasterChef, απαντώντας σε ερώτηση του Σωτήρη Κοντιζά.

MasterChef 5: Η Ανούς ξέσπασε σε νευρικό γέλιο

«Ήμουν σε ένα δίλημμα πολύ άσχημο, να ακολουθήσεις τη λογική σου ή το συναίσθημα. Λυπάμαι πολύ για την Ανούς και για τη Μαρία» είπε η Μαρίνα, την ώρα που η Ανούς ξεσπούσε σε νευρικά γέλια. «Με προβληματίζει λίγο η αιτιολογία. Δεν την πιστεύω, άλλο πράγμα είχε στο μυαλό της κι άλλο είπε» σημείωσε από την πλευρά της η Μαρία, που μεταφέρεται στην μπλε ομάδα του «MasterChef 5».

Ωστόσο, η Μαρίνα παραδέχτηκε στην προσωπική συνέντευξη πως έχει προσωπικές διαφορές με την Ανούς, τονίζοντας ωστόσο πως ο λόγος που την έστειλε στην αντίπαλη ομάδα ήταν πως προκαλεί φασαρίες στην κουζίνα. «Δεν μπορώ τον ήχο της φωνής της, δεν μπορώ την γκρίνια της, δεν μπορώ την ενέργειά της», είπε η Μαρίνα.

Κόντρα στο MasterChef 5: Η πρόκληση της Ηρώς στη Μαρίνα

Μια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην Ηρώ και τη Μαρίνα, αφού παλιότερα η Μαρίνα είχε δηλώσει ότι θέλει να αντιμετωπίσει την Ηρώ ως αντίπαλη αρχηγό σε κάποια δοκιμασία του MasterChef 5. «Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι αρχηγός στην μπλε ομάδα μόνο για να προκαλέσω τη Μαρίνα να βγει μπροστά, να είναι εκείνη αρχηγός στην κόκκινη ομάδα, να έρθουμε αντιμέτωπες, γιατί έχω ακούσει πολλά σεφ…», είπε η Ηρώ απευθυνόμενη στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Τα πράγματα θέλησε να ξεκαθαρίσει ο Παύλος λέγοντας τι πραγματικά έχει συμβεί, αφού η Μαρίνα είχε δηλώσει ότι θα ήθελε για αντίπαλο αρχηγό την Ηρώ, ως κομπλιμέντο, αφού τη θεωρεί δυνατή μαγειρικά. Στη συνέχεια, αρχηγός της μπλε ομάδας αναδείχθηκε η Ηρώ και της κόκκινης ομάδας o Αντώνης. Η απόφαση των «μπλε» δυσαρέστησε την Ηρώ που ήθελε να παλέψει μαγειρική με τη Μαρίνα. «Θες να πεις κάτι Ηρώ; Τι να πω στην ομάδα μου, διαλέξτε εμένα για να με αντιμετωπίσει η Ηρώ;», τη ρώτησε η Μαρίνα με την παίκτρια από την Κρήτη να απαντάει: «Θα τα πούμε στο σπίτι».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ηρώ. Όταν θέλει να μου πει κάτι ας έρθει να με πιάσει. Έλα να μου πιάσεις και να μου πεις, “άκουσα αυτό, ισχύει;” και θα σου πω την αλήθεια!», δήλωσε στην κάμερα η Μαρίνα.

Ο… έρωτας «χτύπησε» το MasterChef 5!

Ο έρωτας «χτύπησε» για τα καλά την κουζίνα του MasterChef 5! Τι κι αν ανήκουν σε αντίπαλες ομάδες, στη μεταξύ τους μονομαχία, ο Αντώνης εξέφρασε τα… συναισθήματα του για τον Στέφανο. Κάνοντας πλάκα οι δύο παίκτες άρχισαν να ανταλλάζουν φιλιά και καρδούλες λίγο πριν μαγειρέψουν, προκαλώντας το γέλιο στους συμπαίκτες τους. «Love is in the air», σχολίασαν τα παιδιά από τον εξώστη με τους κριτές να γελάνε.