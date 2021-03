Σεισμός τώρα Ελασσόνα: Ισχυρός μετασεισμός 5,8 ρίχτερ

Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα, αισθητός στην Αττική, ταρακούνησε την Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, πρόκειται για δόνηση 5,9 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Για την ακρίβεια, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο υπολογίζει την ένταση του σεισμού στα 6 Ρίχτερ. Επιπλέον αναφέρεται πως το επίκεντρο του εντοπίζεται 29 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λάρισας και 15 χιλιόμετρα δυτικά του Τυρνάβου.

M5.9 #earthquake (#σεισμός) strikes 120 km SW of #Thessaloníki (#Greece) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/7UK6QZ88Jg

— EMSC (@LastQuake) March 4, 2021