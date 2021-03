Διαμαντοπούλου ΟΟΣΑ: Υπαναχώρηση για λόγους συναίνεσης

Η Άννα Διαμαντοπούλου έκανε γνωστό τη Δευτέρα, μέσω Twitter, πως αποσύρει την υποψηφιότητά της για τη θέση του ΓΓ του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η απόφαση αυτή έχει σαν στόχο να «διευκολύνει τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής». Παράλληλα, η κ. Διαμαντοπούλου δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Κυριάκο Μητσοτάκη «για την εμπιστοσύνη και υποστήριξη» που της παρείχε, στην υποψηφιότητά της. Σημειώνεται πως η Ελληνίδα πρώην υπουργός και Ευρωπαία επίτροπος, είχε βρεθεί στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg και της εφημερίδας Le Temps. Έτσι, τη θέση διεκδικούν, πλέον, η Σουηδή Cecilia Malmström και ο Αυστραλός Mathias Cormann.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η κυρία Διαμαντοπούλου εξηγεί: «Αύριο θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των δύο τελευταίων δρομέων της διεθνούς κούρσας για τον ΟΟΣΑ – είναι οι υποψήφιοι της Αυστραλίας και της Σουηδιας. Νωρίτερα σήμερα, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου, προκειμένου να διευκολυνθεί η συναίνεση στη διαδικασία επιλογής του νέου ΓΓ. Καταφέραμε να κατακτήσουμε την τρίτη θέση, έχοντας συμμετάσχει σε μια δύσκολη και συναρπαστική προεκλογική εκστρατεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.

