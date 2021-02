Πέθανε ο τερματοφύλακας της Πόρτο σε ηλικία 32 ετών – Είχε υποστεί ανακοπή

Την τελευταία του πνοή άφησε την Παρασκευή ο Αλφρέδο Κιντάνα. Παίκτης του χάντμπολ, τερματοφύλακας της Πόρτο και της Εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Κιντάνα υπέστη πριν από μερικές ημέρες καρδιακή προσβολή σε προπόνηση. Πάλεψε σε νοσοκομείο του Πόρτο, όμως δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμοια κοινότητα του χάντμπολ.

Γεννημένος στις 20 Μαρτίου του 1988 στην Αβάνα, ο Κιντάνα είχε ύψος 2μ.01 και αγωνιζόταν από το 2010 στην Πορτογαλία. Κατέκτησε πολλούς τίτλους μέχρι και την περασμένη σεζόν.

Deeply saddened, the EHF joins in mourning of the passing of Alfredo Quintana. The EHF sends its heartfelt sympathy to his family, friends and teammates as well as @FCPorto and @AndebolPortugal at this sad time.

Rest in Peace, Alfredo. pic.twitter.com/2o6bDFyJVA

— EHF Champions League (@ehfcl) February 26, 2021