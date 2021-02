Μητσοτάκης πιστοποιητικό εμβολιασμού ΕΕ: «Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τηλεδιάσκεψη κορυφής των ηγετών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Politico, David Herszenhorn, o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης ζήτησε από τους ευρωπαίους ηγέτες να βιαστούν και να υπάρξει συμφωνία για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. «Όσο συντομότερα καταλήξουμε σε συμφωνία, τόσο το καλύτερο», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ο ιδιωτικός τομέας θα το κάνει, χωρίς την ΕΕ. Όπως επισημαίνεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την επαναφορά του τουρισμού.

Η επιτάχυνση της έγκρισης των εμβολίων και των εμβολιασμών, οι μεταλλάξεις, το πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις βρίσκονται επί τάπητος.

Όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα ζητήσει από τους ηγέτες της ΕΕ:

-Την υποστήριξη της ΗΕRA για ισχυρή απάντηση στις μεταλλάξεις

-Την εφαρμογή της σύστασης για περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία

-Την εξεύρεση μιας κοινής προσέγγισης στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι

In #EUCO tele-summit #Greece PM @kmitsotakis urged heads to find consensus on vax passports (which nations w/ big tourism sectors see as tool to revive travel) “The sooner we agree on vaccination certificates, the better" he said "Otherwise the private sector will do it for us"

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) February 25, 2021