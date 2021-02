Ανθή Σαλαγκούδη αποχώρηση – Survivor: Το αντάλλαγμα για τη συμμετοχή στο ριάλιτι

Η Ανθή Σαλαγκούδη αποχώρησε από το Survivor και στο Twitter οι χρήστες έστησαν πάρτι. Η… αγαπημένη παίκτρια του Twitter μετά από δύο μήνες παραμονής στον Άγιο Δομίνικο, μετά από πέντε υποψηφιότητες για αποχώρηση και μετά από πολλές κόντρες με τους περισσότερους από τους συμπαίκτες της είδε την πόρτα της εξόδου. Η αποχώρησή της αποθεώθηκε με τους χρήστες να μιλούν για όαση.

Για αρκετούς η αποχώρησή της μοιάζει με το τέλος του lockdown και τις συνεχόμενες παρατάσεις που παίρνει. Στο κάδρο των σχολίων μπήκαν ο πρωθυπουργός και ο Νίκος Χαρδαλιάς οι οποίοι προτρέουν τον κόσμο να βγει να πανηγυρίσει. Η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης σύμφωνα πάντα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ ήταν ομολογουμένως ο πιο αδύναμος κρίκος μεταξύ των συμπαικτών της -έστω- στην κόκκινη ομάδα, με το αγώνισμα της Τετάρτης να είναι τελικά και το τελευταίο της στον Άγιο Δομίνικο.

«Νιώθω κάπως περίεργα. Στεναχωριέμαι που τελειώνει όλο αυτό, αλλά παράλληλα χαίρομαι. Χαίρομαι και για τις συμπαίκτριές μου που μένουν και για την ομάδα που θα δυναμώσει, επειδή είναι καλύτερες αγωνιστικά», είπε η Ανθή Σαλαγκούδη, ενώ αποχώρησε χωρίς να χαιρετήσει έναν προς έναν τους συμπαίκτες της.

