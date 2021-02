Ελένη Φουρέιρα – Instagram: Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του σκύλου της

Με αγωνία περιμένουμε τη μεγάλη πρεμιέρα των live του νέου talent show του ΣΚΑΙ «House of Fame», και ένας από τους λόγους είναι ότι κεντρική παρουσιάστρια θα είναι η Ελένη Φουρέιρα! Η ταλαντούχα τραγουδίστρια δηλώνει ενθουσιασμένη και προετοιμάζεται με πολλές πρόβες για την πρώτη της εμφάνιση. Ωστόσο, η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε μία δυσάρεστη έκπληξη με το αγαπημένο της κατοικίδιο. Πιο συγκεκριμένα η Ελένη αποχαιρέτισε με μία συγκινητική ανάρτησή της στο Instagram το αγαπημένο της σκυλάκι, θέλοντας να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του αγαπημένου της τετράποδου, που είχε αποκτήσει πριν από 8 χρόνια.

Η ίδια, δημοσιεύοντας τρυφερά στιγμιότυπα με τη Μαϊμού όπως τη φώναζε, έγραψε: «Πονάει η καρδιά μου που δεν θα σε ξανά χαϊδέψω, που δεν θα σε ξανά δω, που δεν θα με περιμείνεις να έρθω, που δεν θα σε ξανά φωνάξω κ να έρθεις τρέχοντας ! Σ’ ευχαριστώ για τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου που μου χάρισες!! Οκτώ χρόνια μαζί σου η ζωή μου έγινε καλύτερη, εσύ με έκανες καλύτερη ! θα σ’ αγαπώ».

Η Ελένη Φουρέιρα γεννήθηκε το 1987 στην πόλη Φιέρ της Αλβανίας και από πολύ μικρή ηλικία ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι, μεγάλωσε στην Καλλιθέα, απ’ όπου όπως έχει δηλώσει η ίδια έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις. Από πολύ μικρή η Ελένη Φουρέιρα τραγουδούσε και μάλιστα καταπληκτικά. Έτσι, ξεκίνησε να την ενδιαφέρει η μουσική και το τραγούδι, δύο πράγματα που φρόντισε να τα σπουδάσει από μικρή.

Ξεκίνησε, λοιπόν, να μαθαίνει κιθάρα και να καλλιεργεί τη φωνή της. Πρώτη φορά μας συστήθηκε μέσα από το γυναικείο συγκρότημά “Mystique”, όπου τραγουδούσε μαζί με τις Μαρία Μακρή και Αλκμήνη Χατζηγιάννη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Το συγκεκριμένο γυναικείο συγκρότημα μας χάρισε τις επιτυχίες “Μην κάνεις πως δε θυμάσαι” και “Μαζί”. Δυστυχώς το συγκρότημα διαλύθηκε το 2010, χρονιά κατά την οποία η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε σόλο καριέρα. Μάλιστα, το 2010 η μοναδική τραγουδίστρια και ο συνάδελφός της Μάνος Πυροβολάκης ήταν υποψήφιοι για τον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision, με το κομμάτι που έφερε τον τίτλο “Η κιβωτός του Νώε”.

Οι συνεργασίες της Ελένης Φουρέιρα

Ο κόσμος αρχίζει να γνωρίζει σιγά σιγά την ταλαντούχα Ελένη Φουρέιρα και να την λατρεύει όχι μόνο για την υπέροχη φωνή της, αλλά και για την εκρηκτική της παρουσία. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, η Ελένη Φουρέιρα εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο “Anodos”, στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου, του Ηλία Βρεττού και του Κώστα Μαρτάκη. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στους πάντες με τη συμμετοχή της στο show του τηλεοπτικού σταθμού Mega “Just the two of us”, όπου μαζι με τον ηθοποιό Παναγιώτη Πετράκη, κέρδισαν την πρώτη θέση. Όμως, το 2010 φαίνεται πως ήταν η χρονιά της Ελένης Φουρέιρα, καθώς τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησε τον πρώτο της cd απο τη δισκογραφική εταιρεία “Universal Music Greece”, το οποίο είχε ως τίτλο το όνομά της.

Η επιτυχία του ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και μέσα σε λίγες μέρες το cd της Ελένης Φουρέιρα έγινε πλατινένιο. Την καλοκαιρινή σεζόν εμφανίστηκε με τον Πάνο Κιάμο και τον Κώστα Μαρτάκη στο νυχτερινό κέντρο της παραλιακής “Posidonio”, όπου για ακόμα μια φορά έκλεψε τις εντυπώσεις. Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν και οι εμφανίσεις της στο πλευρό του Σάκη Ρουβά και της Τάμτα στη συμπρωτεύουσα στην “Πύλη Αξιού”. Από εκεί και πέρα η Ελένη Φουρέιρα θα λέγαμε πως όπου κι αν εμφανιστεί προκαλεί πανικό, καθώς η θετική της ενέργεια και το τεράστιο ταλέντο της ξεσηκώνουν τον κόσμο μοναδικά.

Η σχέση με τους θαυμαστές

Οι θαυμαστές της παραληρούν κάθε φορά που την βλέπουν πάνω σε μια μεγάλη πίστα ή σε κάποια συναυλία και έτσι έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο fun club, που την ακολουθεί φανατικά παντού. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελένη Φουρέιρα έχει συνεργαστεί και με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Στέλιος Ρόκκος, ο Βασίλης Καρράς, ο Νίκος Οικονομόπουλος και πολλοί άλλοι. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησε της εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο “Fantasia”, μαζί με τον εξαιρετικό καλλιτέχνη Παντελή Παντελίδη και το υπέροχο συγκρότημα “Μέλισσες”. Ο κόσμος την έχει αγαπήσει πολύ και της το δείχνει με κάθε ευκαιρία.

Δεν έχει προκαλέσει ποτέ με σκάνδαλα για την προσωπική της ζωή, παρά το γεγονός ότι τα περιοδικά life style προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να δημοσιεύσουν την προσωπική της ζωή. Η Ελένη Φουρέιρα δε σταματά να δηλώνει πως αυτό που τη νοιάζει είναι να δίνει τον καλύτερο εαυτό της στη δουλειά της και να κάνει τον κόσμο να διασκεδάζει με τα κομμάτια της. Όσο για το θέμα του γάμου, όπως δηλώνει η ίδια δεν είναι κάτι που την έχει απασχολήσει ιδιαίτερα μέχρι τώρα, καθώς έχει δώσει προτεραιότητα στην καριέρα της. Το χειμώνα 2015-2016 η Ελένη Φουρέιρα θα τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο Teatro Music hall μαζί με την Πάολα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

