Ιταλός πρέσβης Κονγκό: Επίθεση σε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ

Με χθεσινή ανακοίνωσή του το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τον θάνατο του πρεσβευτή του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Λούκα Ατανάσιο ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επίθεσης σε αυτοκινητοπομπή των Ηνωμένων Εθνών κοντά στο εθνικό πάρκο Βιρούνγκα, στα ανατολικά της αφρικανικής χώρας. «Με βαθιά λύπη το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει τον θάνατο σήμερα στην Γκόμα του πρεσβευτή της Ιταλίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λούκα Ατανάσιο, και ενός στρατιωτικού», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση του υπουργείου διευκρινίζεται πως ταξίδευαν «με μια αυτοκινητοπομπή της Monusco», της αποστολής των κυανοκράνων που σταθμεύει εδώ και 20 χρόνια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως κατά την επίθεση σκοτώθηκε και ένας εκ των οδηγών της αυτοκινητοπομπής. Σύμφωνα με το Reuters, η αυτοκινητοπομπή δέχθηκε επίθεση γύρω στις 10:15 στη διάρκεια απόπειρας απαγωγής προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών – κοντά στην πόλη Κανιαμαχόρο – σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων βόρεια της περιφερειακής πρωτεύσουσας Γκόμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση, ενώ δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος βρισκόταν στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, επέστρεψε εσπευσμένα στη Ρώμη.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε λίγο νωρίτερα τη συμπαράσταση του στην Ιταλία, ενώ ο Νίκος Δένδιας μετέφερε τα συλλυπητήριά του στον Ντι Μάιο.

We express our solidarity to #Italy &to our colleagues in @ItalyMFA for the death of Ambassador Luca Attanasio & a military policeman during an attack on a #UN convoy in Congo. FM @NikosDendias conveyed his condolences to #Italy FM @luigidimaio on the sidelines of tdy’s #EU #FAC

