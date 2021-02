Χιόνια στην Αθήνα – κακοκαιρία Μήδεια: Τρελάθηκαν οι ξένοι πρέσβεις

Η κατάλευκη Αθήνα, μια εικόνα τόσο σπάνια που τρέλανε τους Αθηναίους και τους έκανε να ξεχάσουν για λίγο τον… κορονοϊό, ενθουσίασε ακόμη και τις πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα, που γέμισαν τους λογαριασμούς τους στο Twitter με εικόνες με χιονισμένα τοπόσημα από την πρωτεύουσα. «Σε μαγικό χειμωνιάτικο τοπίο μετατράπηκε η Ελλάδα και η πρεσβεία μας στην Αθήνα είναι σήμερα καλυμμένη με χιόνι – μια από τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις από το 1987! Απολαύστε και μείνετε ασφαλείς!» αναφέρεται σε ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία που απεικονίζει την πυκνή χιονόπτωση στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο την αμερικανική πρεσβεία. «Καλημέρα Αθήνα» γράφει ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ με εικόνες από τον πάλλευκο κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας.

Η ρωσική πρεσβεία ανεβάζει σειρά φωτογραφιών με τη χιονόπτωση στην Αθήνα και πλάνα από διάφορα ιστορικά μνημεία κι άλλα χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Επίσης, αναρτά φωτογραφίες από τις χιονισμένες Αθήνα και Μόσχα δίπλα-δίπλα.

Φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, όπου βρίσκεται, ανεβάζει η γαλλική πρεσβεία στη χώρα μας, επισημαίνοντας «όταν δεν μπορείτε να πάτε στο χιόνι, το χιόνι έρχεται σε εσάς».

«Το Νέο Έτος του Ταύρου μας υποδέχεται με χιόνια. Οι εικόνες από την πρεσβεία μας μέσα στον χιονιά φέρνουν στο νου την κινεζική ιδιωματική φράση “瑞雪兆丰年”, δηλαδή ότι τα χιόνια προμηνύουν καλή σοδιά και μια χρονιά γεμάτη ευφορία. Σας ευχόμαστε ένα ελπιδοφόρο Νέο Έτος!» γράφει στην ανάρτησή της η κινεζική πρεσβεία. Επίσης, παραθέτει φωτογραφίες από τον χιονισμένο περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο όπου βρίσκεται η πρεσβεία.

Η βρετανική πρεσβεία παραθέτει φωτογραφίες από τη χιονισμένη κατοικία της Βρετανίδας πρέσβη στο κέντρο της Αθήνας. «”Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα” αλλά να που έχουμε χιόνι στη βρετανική πρεσβευτική κατοικία στο κέντρο της Αθήνας!» σημειώνει στην ανάρτησή της.

«Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» αλλά να που έχουμε χιόνι στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία στο κέντρο της Αθήνας! A rare sight indeed! The British Ambassador’s Residence in downtown Athens this morning. pic.twitter.com/4OIYfVkSpl

Η πρεσβεία της Ιρλανδίας αναρτά φωτογραφία από τη χιονόπτωση στην πλατεία Συντάγματος, με φόντο το Κοινοβούλιο και γράφει: «Η όμορφη χιονισμένη Αθήνα». Ο Νορβηγός πρέσβης αναφέρει στο Twitter: Το χιόνι στην Αθήνα δεν είναι πρόβλημα! Η συνάδελφός μου Marit φτάνει στη νορβηγική πρεσβεία σήμερα το πρωί!

Με ένα φινλανδικό ρητό «Δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο άσχημα ρούχα» και μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται δύο άνδρες με τα μαγιό τους σε ξαπλώστρες σε χιονισμένο τοπίο και με θέα τη θάλασσα, υποδέχεται ο Φινλανδός πρέσβης στην Αθήνα τη χιονόπτωση.

«Η ελβετική πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα καλυμμένη με χιόνι, σαν να μας “επισκέπτονται” οι Άλπεις, γνωρίζοντας ότι δεν είναι εύκολο να ταξιδέψουμε αυτές τις μέρες!» γράφει σε ανάρτησή της η πρεσβεία της Ελβετίας στη χώρα μας.

As ❄️ blankets #Athens today, remember the #Finnish saying: ”There’s no such thing as bad weather, only bad clothing.”⛄️#χιονι #Greece #SnowDay #VisitFinland pic.twitter.com/VK3TmuPTp6

— Jari Gustafsson (@GustafssonJari) February 16, 2021