Ελληνοτουρκικά: Τηλεφωνήματα του νέου Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών

«Ποδαρικό» με τα ελληνοτουρκικά έκανε ο νέος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονί Μπλίνκεν, ο οποίος είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια. Μετά την κοινή διαπίστωση της ποιότητας και του βάθους των διμερών σχέσεων, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης, ειδικά στον ενεργειακό και τον αμυντικό τομέα. Από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, της Συρίας, και της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας τις τουρκικές έκνομες ενέργειες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ οι δύο υπουργοί έδωσαν έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων πάνω στα θεμέλια που έχουν τεθεί στον Στρατηγικό Διάλογο Ουάσιγκτον-Αθήνας, στις δραστηριότητες του σχήματος 3 + 1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ), καθώς και στη στενή συνεργασία που έχει επιτευχθεί στον τομέα της άμυνας και της ενεργειακής διαφοροποίησης με στόχο την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Περαιτέρω, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Άντονι Μπλίνκεν χαιρέτισε τη συνεχή ηγεσία της Ελλάδας στην προώθηση της Διατλαντικής και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων. Οι υπουργοί Εξωτερικών «επιβεβαίωσαν την ιστορική σημασία της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ» αναφέρει. Τέλος, ο κ. Μπλίνκεν εξέφρασε την υποστήριξή του για τις συνεχιζόμενες διερευνητικές συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας και συνεχάρη την Ελλάδα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Pleasure speaking with @NikosDendias to reaffirm our commitment to further strengthening U.S.-Greece bilateral relations. The U.S. supports ongoing exploratory talks between @NATO Allies Greece and Turkey and congratulates Greece on Bicentennial celebrations this year.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 15, 2021