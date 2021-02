The Voice τελικός 12/2: Σήμερα το φινάλε του talent show, όλα όσα θα δούμε

Έρχεται απόψε ο μεγάλος τελικός του The Voice στις 21:00 σε απευθείας μετάδοση από το ΣΚΑΙ με κριτές και διαγωνιζόμενους να περιμένουν πως και πως τη μαγική βραδιά. Εννέα διαγωνιζόμενοι διεκδικούν τον τίτλο της καλύτερης φωνής της Ελλάδας όμως μόνο ένας θα τα καταφέρει. Η μοναδική Δούκισσα Νομικού θα υποδεχτεί τα ταλέντα στη σκηνή του The Voice of Greece.

Οι τέσσερις coaches: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς μοιράζονται την ίδια προσδοκία να δουν έναν διαγωνιζόμενο από τη δική τους ομάδα να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της χρονιάς.

Από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στον μεγάλο τελικό θα δούμε τους: Αθηνά Βέρμη και Μαρσελίνο Σερίφι. Ο Νίκος Νταλάκας και η Λία Μίχου διαγωνίζονται από το team του Πάνου Μουζουράκη. Από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου θα παρακολουθήσουμε τους: Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, Ιωάννα Γεωργακοπούλου και Αλεξάνδρα Σιετή. Από το team του Σάκη Ρουβά στον τελικό διαγωνίζονται η Κατερίνα Μπαταλογιάννη και η Ειρήνη Περικλέους.

Μία μεγάλη έκπληξη θα περιμένει τους τηλεθεατές. Θα δούμε τους coaches να ανεβαίνουν στη σκηνή σε ντουέτα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με την Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης με τον Σάκη Ρουβά, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.