Demy – Αρναούτογλου: Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show»

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Demy. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια αναφέρεται, για πρώτη φορά, στη συμμετοχή της στη Eurovision. Εξηγεί πως ήταν ένα μεγάλο σοκ για εκείνη η παρουσία της εκεί και πως μετά την εμφάνισή της στον διαγωνισμό, το σώμα της είχε άρνηση να τραγουδήσει.

Επίσης, αποκαλύπτει πως από μικρό παιδί πάσχει από την ψυχική νόσο «OCD», αναφέρεται στις φοβίες και τα άγχη που την ταλαιπωρούν εξαιτίας της πάθησής της αλλά και στον σύντροφό της που στέκεται με αγάπη στο πλευρό της. Τέλος, μιλά για τη συνεργασία της με τον FY καθώς και για το τραγούδι τους «Στα Κόκκινα», το οποίο ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο.

Demy: Το επαγγελματικό ξεκίνημα

Η Demy ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα, όταν η δισκογραφική εταιρία Panik την ανακάλυψε στο YouTube. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τραγούδι του Μηδενιστή «Μια Ζωγραφιά» το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο. Το τραγούδι αυτό κέρδισε 2 βραβεία MAD, το ένα για το καλύτερο βίντεο κλιπ Hip Hop/Urban και το άλλο για το Ντουέτο της Χρονιάς. Το τραγούδι της «Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2012 και γρήγορα πήρε την πρώτη θέση στα ελληνικά τσαρτ. Επίσης, την ίδια χρονιά, συνεργάστηκε με τους Playmen στο τραγούδι “Fallin”.

Το καλοκαίρι του 2012 περιόδευσε σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρωσία. Στις 28 Ιουλίου, 2012, η Demy εμφανίστηκε μαζί με τους Playmen, στο μουσικό φεστιβάλ Europa Plus στη Μόσχα. Το τραγούδι είχε γίνει πολύ γνωστό στη Ρωσία, και έφτασε στο νούμερο 1 στο Europa Plus Chart. Στις 22 Οκτωβρίου 2012, κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, «Η Ζωή». Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Demy κυκλοφόρησε στα τέλη του 2012 και έγινε πλατινένιο.

Demy: Τα βραβεία MAD

Τον Μάιο του 2013 συμμετείχε στο The Sun του Alex Leon, το οποίο κέρδισε 2 βραβεία MAD. Τον Μάρτιο του 2014 η Demy συνεργάστηκε με τους Playmen για το ταγούδι Nothing Better. Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε ο Γιάννης Παπαδάκος και κυκλοφόρησε από την Panik. Τον Μάιο του 2014, κυκλοφόρησε το «Όσο Ο Κόσμος Θα Έχει Εσένα», μαζί με τον Έλληνα ράπερ Mike. Το τραγούδι κέρδισε 1 βραβείο στα MAD 2015, αυτό για το καλύτερο ντούετο της χρονιάς. Στις 22 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το δεύτερο ολοκληρωμένο της άλμπουμ, «Ρόδινο Όνειρο», το οποίο περιελάμβανε 15 τραγούδια.

Το 2015 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του The Music School, το οποίο προβλήθηκε στο Mega.Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Demy συμμετείχε σε ένα ακόμα μιούζικαλ πρωταγωνιστώντας στη «Μελωδία της Ευτυχίας», το οποίο και κατά τη διάρκεια της περιοδείας του έκοψε μεγάλο αριθμό εισιτηρίων.Στις 10 Μαΐου κυκλοφόρησε το επίσημο soundtrack της ελληνικής ταινίας δράσης «Short Fuse», με τίτλο «Κάτι Πήγε Στραβά» για την εκτέλεση του οποίου συνεργάστηκαν η Demy, o DiGi και οι RadioAct.

Demy: Η συμμετοχή στη Eurovision

H Demy επιλέχθηκε από την ΕΡΤ ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στις 9, 11 και 13 Μαΐου στο Κίεβο της Ουκρανίας. Μαζί της ήταν ο παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος και ο χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός. Το τελικό τραγούδι με το οποίο έλαβε μέρος η ίδια στο διαγωνισμό, επιλέχθηκε από μια ειδική εκπομπή την οποία ετοίμασε η ΕΡΤ και στην οποία παρουσιάστηκαν τα τρία υποψήφια τραγούδια τα οποία ονομάζονται: “When the morning comes around”, “This is Love”, “Angels”. Τους στίχους έχουν γράψει η Ρώμη Παπαδέα και ο John Ballard.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε από το κοινό (τηλεοπτικό και διαδικτυακό) μαζί με εννέα κριτικές επιτροπές από εκπροσώπους συλλόγων της ομογένειας, οι οποίοι ψήφισαν με γραπτό μήνυμα (SMS) ή μέσω κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Το τραγούδι που συγκέντρωσε το 70% των ψήφων και με το οποίο εκπροσωπήθηκε η χώρα στο διαγωνισμό ήταν το “This is Love”, το οποίο προκρίθηκε στον τελικό όπου και κατατάχθηκε 19ο με 77 βαθμούς, 29 βαθμούς από televote και 48 από κριτικές επιτροπές.