Take Away Σαββατοκύριακα: «Είδαμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το αποσύραμε»

Αλαλούμ επικράτησε το πρωί του Σαββάτου με το τι ισχύει τελικά με το take away. Αρχικά ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι σταματά το take away το Σαββατοκύριακο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Μετά το σάλο που προκλήθηκε το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση που έλεγε πως η απαγόρευση δεν θα ισχύσει από το Σάββατο αλλά από την Κυριακή. Τελικά ο Άδωνις Γεωργιάδης λίγο μετά ανακοίνωσε ότι ολόκληρη η απόφαση ανακαλείται. Για τη σύγχυση που δημιουργήθηκε με το Take Away το πρωί του Σαββάτου, τις λαϊκές και τις ουρές στα σούπερ μάρκετ μίλησε στο κεντρικό δελτίο του Alpha ο υπουργός.

«Το ζήτημα δεν είναι να σκεφτόμαστε πώς να παραβιάσουμε τα μέτρα, αλλά πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Όποιος θέλει να συνεχίσει προς αυτήν τη μιζέρια, δεν τηρεί τα μέτρα. Το μέτρο του sms υπάρχει για να δίνει την αίσθηση της ευθύνης της μετακίνησής του. Για το μέτρο ακορντεόν… υπάρχει έστω και ένα κράτος που δεν ακολουθεί το ίδιο μέτρο; Όταν η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες χώρες ακολουθούν τα ίδια μέτρα, από την Ελλάδα τι περιμένετε; Να κάνει θαύματα; Για το take away, αποφασίστηκε το βράδυ της Παρασκευής να εφαρμοστεί το μέτρο απαγόρευσης. Το Σάββατο το πρωί είδαμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το πήραμε πίσω. Είναι τόσο μεγάλο θέμα για τρεις ώρες που έγινε αυτό;».

Αναφερόμενος στις λαϊκές, αλλά και στις εισηγήσεις της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων είπε: «Είχα πει από το Σάββατο, ότι βλέπω με σκεπτικισμό το κλείσιμο των λαϊκών. Το Σάββατο κάναμε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ και είδαμε τεράστιες ουρές. Αν το άλλο Σάββατο κλείναμε τις λαϊκές, δεν θα είχαμε περισσότερες ουρές στα σούπερ μάρκετ; Για πρακτικούς λόγους, αποφασίσαμε να μείνουν ανοιχτές οι λαϊκές.

Για τους ανθοπώλες. Την Κυριακή είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Αν αύριο βρω λύση για τους ανθοπώλες, θα πείτε πάλι «γιατί ρε Γεωργιάδη;». Τιμώ και σέβομαι την Επιτροπή και μας έχει συμβουλέψει σωστά. Τις τελικές αποφάσεις, τις λαμβάνει η κυβέρνηση».