Παγετώνας Ινδία – Ιμαλάια: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση

125 άνθρωποι αγνοούνται μετά από την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων που παρέσυρε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, στην Ινδία. Ο αριθμός αυτός των αγνοουμένων, μπορεί να αυξηθεί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, στα βόρεια της χώρας. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση προκάλεσαν την εκκένωση χωριών που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο. “Επτά πτώματα ανασύρθηκαν από την περιοχή της κατάρρευσης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ, στην πρωτεύουσα του αναφερόμενου κρατιδίου, Ντεχραντούν.

«Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», όμως εκφράζονται φόβοι ότι 100 έως 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε ο επικεφαλής του κρατιδίου Ουταραχάντ, όπου έλαβε χώρα το συμβάν. Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε ένα τείχος από σκόνη, βράχια και νερό να κατεβαίνει σαν χιονοστιβάδα την κοιλάδα του ποταμού. «Ήρθε πολύ γρήγορα, δεν υπήρχε χρόνος να ειδοποιηθεί κανείς», είπε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Σαντζάι Σινγκ Ράνα, ο οποίος ζει στα υψώματα του χωριού Ράινι. «Νόμισα πως θα παρασύρει ακόμη κι εμάς».

[Breaking News] 100-150 casualties feared in the flash flood in #Chamoli district: Uttarakhand Chief Secretary OM Prakash to ANI pic.twitter.com/3I1u8JT5Sk

Ντόπιοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά άνθρωποι που εργάζονται σε γειτονικό υδροηλεκτρικό σταθμό, καθώς και χωρικοί που έψαχναν για καυσόξυλα ή έβοσκαν τα κοπάδια τους κοντά στον ποταμό, είπε ο Ράνα. «Δεν έχουμε ιδέα πόσοι άνθρωποι αγνοούνται», πρόσθεσε.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν τμήματα του φράγματος καθώς και ό,τι άλλο βρισκόταν στο δρόμο τους. «Ο ρους του ποταμού Αλακνάντα μετά το Ναντπραγιάγκ έχει ομαλοποιηθεί», ανέφερε στο Twitter ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, ο Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ. «Η στάθμη των υδάτων του ποταμού είναι τώρα 1 μέτρο πάνω από το κανονικό, όμως η ροή μειώνεται», πρόσθεσε.

#Chamoli: ITBP personnel assess the damages in Tapovan and area of Reni where flash flood occurred earlier today.

Vivek Pandey, @ITBP_official Spokesperson: Over 200 jawans are on the job & working in collaboration with local administration. The situation is under control. pic.twitter.com/wJaqntQkGC

— Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) February 7, 2021