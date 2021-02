ΣΥΡΙΖΑ take away: «Ο Μητσοτάκης μετά τις διακοπές να μας πει τι ισχύει τελικά»

Αλαλούμ επικράτησε σήμερα με το τι τελικά θα ισχύει με το take away. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε ευκαιρία και μετά το σάλο που δημιουργήθηκε έβγαλε ανακοίνωση επικρίνοντας την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα στο σχόλιο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνεται πως το γεγονός πως «η κυβέρνηση απαγόρευσε και, εν τέλει, επέτρεψε δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες» το take away, «είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης που έχει σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας».

Παράλληλα αναφέρεται ότι «εργαζόμενοι και επιχειρηματίες της εστίασης, πνιγμένοι στην απόγνωσή τους, δεν έχουν απέναντί τους κυβέρνηση, αλλά περιφερόμενο θίασο. Ίσως την απάντηση για το τι ισχύει τελικά για την εστίαση και το take away να μπορεί να την δώσει ο κ. Μητσοτάκης όταν επιστρέψει από τις διακοπές του στην Ικαρία».

Ο κ. Μητσοτάκης μετά τις διακοπές του στην Ικαρία, να μας πει τι ισχύει με το απίστευτο μπάχαλο στο takeaway

[Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία – https://t.co/3EZxjk178a] pic.twitter.com/wat0a6uV8Q — ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) February 6, 2021

Τι συνέβη με το take away

Μετά την σύγχυση που προκλήθηκε για την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και τις ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το take away, μία νέα εξέλιξη έρχεται για να ανακαλέσει τα όσα είχαν αποφασιστεί μέχρι σήμερα το μεσημέρι και θέσει το πλαίσιο λειτουργίας του take away όπως αυτό ίσχυε μέχρι πριν την ανακοίνωση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι «η κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Την αλλαγή της αρχικής απόφασης κοινοποίησε και ο κ. Γεωργιάδης στο Twitter ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση και σημειώνοντας πως η απαγόρευση λειτουργίας του take away ήταν ένα μέτρο που δεν θα μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί.