Take away Σαββατοκύριακο: Ολική ανατροπή, ανακαλείται η απόφαση

Αλαλούμ με την απόφαση για το take away. Σε ανάκληση της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας του take away στις «κόκκινες περιοχές» προχωρά η κυβέρνηση καθώς προβλέφθηκε πως θα προκαλέσει σύγχυση. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι «η κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Το πρωί ο υπουργός ανάπτυξης και Επενδύσεων δήλωσε από την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά ότι σταματά το take away από τα καταστήματα εστίασης για τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Τα delivery λειτουργούν κανονικά, ωστόσο έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery,η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά o υπουργός στον ΣΚΑΪ.

Κανονικά η λειτουργία “take away” σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακαhttps://t.co/WlK48zb02u pic.twitter.com/Xm9UHuAOCD — Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (@MinDevGR) February 6, 2021

Η πρώτη ανακοίνωση του υπουργείου

Μετά το σάλο που προκλήθηκε το υπουργείο Ανάπτυξης έκανε νέα ανακοίνωση. ”Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας”. Τελικώς η οριστική απόφαση της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει κανονικά το take away.