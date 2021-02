Νέο lockdown Ελλάδα: «Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε καινούργια μέτρα»

Την πεποίθηση ότι «ανά πάσα στιγμή υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε κ αλλά μέτρα, όχι μόνο για την Αττική, αλλά για όλη τη χώρα» εξέφρασε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο υπουργός μιλώντας στο OPEN, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων, τόνισε ότι «η επιθυμία μας είναι να έχουμε ένα ισόρροπο μείγμα το οποίο θα διασφαλίσει την όσο δυνατόν καλύτερη λειτουργία της αγοράς κ από την άλλη τη δημόσια υγεία», ενώ πρόσθεσε ότι η αίσθηση είναι ότι υπάρχει αύξηση κρουσμάτων και ότι σχετική επιπεδοποίηση θα μετρηθεί, υπογραμμίζοντας ότι «αν απαιτηθεί θα κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές».

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «πρέπει με κάθε τίμημα, αλλά με ασφάλεια να μένουν ανοιχτά. Δεν είναι μόνο το γλωσσολογικό κομμάτι, είναι ζήτημα ψυχικής υγείας των παιδιών» συμπληρώνοντας ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι η κινητικότητα που προκύπτει εντός των σχολείων συντελεί στην υπερμετάδοση. Τέλος, σε ό,τι αφορά στον τουρισμό υπογράμμισε ότι «θα σωθεί, καθώς δεν έχουμε την δυνατότητα να θυσιάσουμε φέτος τον τουρισμό, τα δημοσιονομικά μας υποχρεώνουν να ανοίξουμε τον τουρισμό με ασφάλεια κ προσοχή κ είναι αυστηρά τα πρωτόκολλα», ενώ τόνισε ότι μέχρι την έναρξη της τουριστικής περιόδου θα έχει δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα ανοσίας.

Νέο lockdown Ελλάδα: Η τελευταία ευκαιρία για Αττική – Θεσσαλονίκη

Μια ανάσα από το ολικό lockdown βρίσκονται Αττική και Θεσσαλονίκη μετά και τη συνεδρίασή “θρίλερ” της Παρασκευής, με τους λοιμωξιολόγους να διαφωνούν ως προς τον τρόπο που θα ανακόψει την επικίνδυνη πορεία του κορονοϊού. Ένα αυστηρό απαγορευτικό με κλειστά μαγαζιά και σχολεία ή μια αυστηρή τήρηση των μέτρων με μεγαλύτερους περιορισμούς το Σαββατοκύριακο; Η κινητικότητα που υπάρχει τον τελευταίο μήνα κρίνεται ιδιαίτερα επιβαρυντική σε συνδυασμό με τον συνωστισμό σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι εμπορικοί δρόμοι της πρωτεύουσας, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Μάλιστα οι εικόνες τα τελευταία Σαββατοκύριακα έχουν εντείνει την ανησυχία σε συνδυασμό με την αύξηση των συγκεντρώσεων σε σπίτια.

Για αυτό αποφασίστηκε ως ένα πρώτο μέτρο να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο από τις 06:00 σήμερα το πρωί με κλείσιμο όλων των εμπορικών καταστημάτων, κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00. Δευτέρα έως Παρασκευή η μόνη αλλαγή που επέρχεται είναι η κατάργηση του click in shop και η λειτουργία μόνο του click away. Στην ουσία η επιτροπή ισορρόπησε μεταξύ της λήψης επιπλέον μέτρων και της ανάγκης να λειτουργήσει έστω υποτυπωδώς η οικονομία.

Η κυκλοφορία τις καθημερινές παραμένει στις 21.00 διότι κρίθηκε ότι αν συμπιεστεί η κυκλοφορία θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα συνωστισμού στα μέσα μεταφοράς καθώς και σε άλλους χώρους.

Ανατροπή με το take away

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την απαγόρευση του take away στα μαγαζιά εστίασης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, είχε αναφέρει πως ήδη σταμάτησε το take away σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ωστόσο, με ανακοίνωσή του το υπουργείο διευκρινίζει πως η απαγόρευση του take away δεν ισχύει σήμερα, αλλά από αύριο Κυριακή, και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας.