Μπάσκετ – Γυναίκες: Στο Eurobasket η εθνική

Μπάσκετ – Γυναίκες: Στην τελική φάση του Eurobasket γυναικών 2021 ωςμία από τις καλύτερες δεύτερες πέρασε η εθνική Ελλάδας γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για να καταταγεί δεύτερο στον όμιλο έπρεπε όχι μόνο να κερδίσει τη Βουλγαρια, αλλά να πάρει και διαφορά. Ειδικότερα, η εθνική έπρεπε να κερδίσει με διαφορά 18 πόντων το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της γειτονικής μας χώρα. Μετά από 19’48’’ λοιπόν η Μαριέλλα Φασσύλα πέτυχε το χρυσό καλάθι (και φάουλ)και έστειλε την ομάδα μας στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Μαριέλλα Φασούλα, είναι κόρη του θρύλου της εθνικής ανδρών και νυν υποψήφιου προέδρου για την ΕΟΚ, του Παναγιώτη Φασούλα. Και αποτελεί μία εκ των ηγετών της ομάδας του Μασλαρινού. Στο ματς με τη Βουλγαρία, δε, είχε 16 πόντους και οδήγησε τη γαλανόλευκη σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα, 55-73.

Η σύνθεση της εθνικής γυναικών που εξασφάλισε την πρόρκιση στο Eurobasket: Ελλάδα (Μασλαρινός): Χριστινάκη 15, Νικολοπούλου 9, Παυλοπούλου 13, Σπανού 14, Σπυριδοπούλου 3, Φασούλα 16, Γέμελος, Σωτηρίου 3, Σταμολάμπορου.

🚨 @FasoulaMariella with the most important 🏀 of the Qualifiers as she sends @HellenicBF 🇬🇷 to the #EuroBasketWomen Final Round! pic.twitter.com/GooCPAOfaR

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) February 6, 2021