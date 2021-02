The Voice live ημιτελικός: Ποιοι διαγωνιζόμενοι θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό

Στην τελική ευθεία για τον τελικό του The Voice of Greece μπαίνουμε με τον ημιτελικό που θα παρακολουθήσουμε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Συνολικά δεκατέσσερις παίκτες κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο ημιτελικό όμως μόνο οκτώ θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό και κανείς δεν θέλει να αποκλειστεί. Η εκθαμβωτική Δούκισσα Νομικού είναι εκείνη που θα υποδεχτεί τους διαγωνιζόμενους στη σκηνή του The Voice of Greece και θα βρίσκεται στο πλευρό τους την πιο κρίσιμη στιγμή.

Οι τέσσερις coaches: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά έχουν προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο τους δικούς τους τραγουδιστές διεκδικώντας την πρόκριση. Ωστόσο η τελική απόφαση είναι αποκλειστικά του τηλεοπτικού κοινού.

Από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στον ημιτελικό θα δούμε τους: Αθηνά Βέρμη και Μαρσελίνο Σερίφι. Ο Νίκος Νταλάκας, η Καλένα Κτίστη και η Λία Μίχου συμμετέχουν από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Η Έλενα Παπαρίζου θα παρακολουθήσει να διαγωνίζονται από την ομάδα της οι: Σταύρος Πηλιχός, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλους, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Κωνσταντίνος Κρομμύδας και Αλεξάνδρα Σιετή. Από την ομάδα του Σάκη Ρουβά στον ημιτελικό συμμετέχουν οι: Javier Silva Escola, Μάριος Πασιαλής, Κατερίνα Μπαταλογιάννη και Ειρήνη Περικλέους. Στο Social Media Room του The Voice of Greece θα βρίσκεται η Λάουρα Νάργες.