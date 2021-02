The Voice – Έλενα Παπαρίζου: Μάγεψε στη σκηνή με το νέο της κομμάτι

Ένα απο τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ παρουσίασε η Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή του The Voice το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου των live Cross Battles, η γνωστή τραγουδίστρια “μάγεψε” κοινό και κριτές με την παρουσία της, ενώ παρουσάσε ένα από το ολοκαίνουρια τραγούδια του νέου άλμπουμ της «Αποχρώσεις» που μόλις κυκλοφόρησε. “Εύχομαι να δώσω πάρα πολλές “Αποχρώσεις” στον κόσμο αυτή την περίοδο, όχι μόνο εγώ αλλά όσοι εργαστήκαμε σε αυτό το CD”, δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου από τη σκηνη.

Το νέο τραγούδι του Σάκη Ρουβά με τίτλο «Υπεράνθρωπος» είναι γεγονός και ο τραγουδιστής είναι ευτυχής που μετά από 10 χρόνια επανέρχεται στη δισκογραφία. Ο Έλληνας star, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι το Μεσολόγγι για τις ανάγκες των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ, παρουσίασε στη σκηνή του Voice το αριστούργημα σε στοίχους Φοίβου και ήταν εκθαμβωτικός.

«Αισθάνομαι υπέροχα, έχουμε ζήσει μαζί με τον Φοίβο πολύ ωραία πράγματα πριν από 20 χρόνια και ξαναβρισκόμαστε τώρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχω κάνει άλμπουμ και χαίρομαι πάρα πολύ. Ανυπομονώ, έχουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια», είπε ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου δήλωσε ότι είναι η πρώτη που θα το αγοράσει.

The Voice: Απόψε ο ημιτελικός

Στην τελική ευθεία για τον τελικό του The Voice of Greece μπαίνουμε με τον ημιτελικό που θα παρακολουθήσουμε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Συνολικά δεκατέσσερις παίκτες κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο ημιτελικό όμως μόνο οκτώ θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό και κανείς δεν θέλει να αποκλειστεί. Η εκθαμβωτική Δούκισσα Νομικού είναι εκείνη που θα υποδεχτεί τους διαγωνιζόμενους στη σκηνή του The Voice of Greece και θα βρίσκεται στο πλευρό τους την πιο κρίσιμη στιγμή. Οι τέσσερις coaches: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά έχουν προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο τους δικούς τους τραγουδιστές διεκδικώντας την πρόκριση. Ωστόσο η τελική απόφαση είναι αποκλειστικά του τηλεοπτικού κοινού.

Από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στον ημιτελικό θα δούμε τους: Αθηνά Βέρμη και Μαρσελίνο Σερίφι. Ο Νίκος Νταλάκας, η Καλένα Κτίστη και η Λία Μίχου συμμετέχουν από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Η Έλενα Παπαρίζου θα παρακολουθήσει να διαγωνίζονται από την ομάδα της οι: Σταύρος Πηλιχός, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλους, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Κωνσταντίνος Κρομμύδας και Αλεξάνδρα Σιετή. Από την ομάδα του Σάκη Ρουβά στον ημιτελικό συμμετέχουν οι: Javier Silva Escola, Μάριος Πασιαλής, Κατερίνα Μπαταλογιάννη και Ειρήνη Περικλέους. Στο Social Media Room του The Voice of Greece θα βρίσκεται η Λάουρα Νάργες.