Πυροβολισμοί Φλόριντα νεκροί: Δύο πράκτορες του FBI σκοτώθηκαν

Δύο πράκτορες του FBI σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε «περιστατικό με πυροβολισμούς» στη νότια Φλόριντα. Νεκρός είναι και ο ύποπτος δράστης, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει. Οι πράκτορες κλήθηκαν να επέμβουν την Τρίτη στην πόλη Σανράιζ. Έπειτα από την έκδοση εντάλματος, σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αρχές. Ο δράστης βρισκόταν μέσα σε μια μονάδα συγκροτήματος διαμερισμάτων, όταν περικυκλώθηκε από τους πράκτορες και τις αστυνομικές αρχές.

Αξιωματούχος της αστυνομίας είπε στο Associated Press ότι πολλοί πράκτορες του FBI πυροβολήθηκαν, ενώ η έκταση των τραυματισμών τους δεν ήταν άμεσα γνωστή. Μάρτυρας ανέφερε πως άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς, ενώ στη συνέχεια είδε περιπολικά και ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν πάνω από έναν τραυματία. Ο ένας πράκτορας φέρεται να σκοτώθηκε στο σημείο, ενώ ο άλλος εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι δύο από τους τραυματισμένους πράκτορες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Το Σανράιζ, μια πόλη περίπου 84.000 κατοίκων, βρίσκεται κοντά στο Φορτ Λότερντεϊλ, στη νότια Φλόριντα. Το συγκρότημα διαμερισμάτων Γουότερ Τέρας, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, είναι μια πολυτελής, περίκλειστη κοινότητα που, μεταξύ άλλων, διαθέτει πισίνες, γήπεδα τένις, σπα και γυμναστήριο.

🇺🇸 — BREAKING: Two FBI agents were killed and three others were injured after a gunman opened fire while they served a warrant in a child exploitation case in Sunrise, Florida this morning. pic.twitter.com/TDDULJCMvN

