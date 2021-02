Μιανμάρ πραξικόπημα: Γυμνάστρια γύριζε βίντεο και πίσω της γινόταν… πραξικόπημα

Το πραξικόπημα της Κυριακής στη Μιανμάρ μας τροφοδότησε με πολύ δυνατές εικόνες από την κινητοποίηση του στρατού και τις αντιδράσεις των πολιτών. Μαζί με αυτά όμως το φως της δημοσιότητας είδε και ένα σουρεαλιστικό περιστατικό, με πρωταγωνίστρια μία γυμνάστρια. Η συγκεκριμένη επέλεξε να γυρίσει γύριζε βίντεο με μαθήματα ασκήσεων αεροβικής κοντά στο κοινοβούλιο της χώρας. Έτσι την ώρα που έδειχνε στο κοινό της τις ασκήσεις, από πίσω της ο στρατός έριχνε την κυβέρνηση! Η γυμνάστρια, ωστόσο, που φέρει το όνομα Khing Hnin Wai, συνέχισε ακάθεκτη να ασκείται, ενώ κομβόι από μαύρα τζιπ και αύρες εμφανίζεται πίσω της με… εμβατήριο τη μουσική της!

Πέρα από το τραγελαφικό αυτό, σε διεθνές επίπεδο, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον στρατό της Μιανμάρ, που ανέτρεψε την κυβέρνηση και συνέλαβε την ηγέτιδα της χώρας Αούνγκ Σαν Σου Τσι, να παραδώσει «αμέσως» την εξουσία, απειλώντας με την επιβολή κυρώσεων. Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι θα επανεξεταστούν αμέσως οι κυρώσεις που είχαν αρθεί κατά την τελευταία δεκαετία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να τις επαναφέρει. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι η ανακοίνωση του Μπάιντεν για τη Μιανμάρ συνιστά ένα «μήνυμα» για όλες τις χώρες της περιοχής.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021