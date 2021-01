Ανατροπή: Μένει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Τζέιμς!

Το σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, συνεχίζεται. Και στα επεισόδια των τελευταίων ημερών προστέθηκε ακόμα ένα που αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπονας, ο Αμερικανός σκόρερ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, καθώς η απόφαση που πάρθηκε ήταν να παραμείνει στην ομάδα, έχοντας σε ισχύ το συμβόλαιό του. Με την κίνηση αυτή η ρωσική ομάδα επαναφέρει στο ρόστερ της τον Τζέιμς, ο οποίος απουσίασε από τα παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας» κόντρα σε Άλμπα Βερολίνου και Μπάγερν Μονάχου.

Mike James is staying with CSKA Moscow, per sources.

