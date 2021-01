Κουτσόπουλος – MasterChef: Ο κριτής βρήκε τον σωσία του

Μετά τη δυναμική πρεμιέρα του Masterchef 5 το προηγούμενο Σάββατο (23/01), το αγαπημένο ριάλιτι μαγειρικής του Star ξεκίνησε κανονικά την προβολή του το βράδυ της Δευτέρας (25/01) με το δεύτερο επεισόδιο, ενώ σημειώνεται ότι θα το παρακολουθούμε κάθε βδομάδα από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 21:00.

Οι τρεις κριτές, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς και Πάνος Ιωαννίδης, υποδέχτηκαν μία ακόμη τετράδα στην κουζίνα του Masterchef 5 αφού μία από τις φετινές αλλαγές είναι ότι οι υποψήφιοι δοκιμάζονται ανά τέσσερις στις οντισιόν.

Ένας όμως από τους υποψήφιους “έκλεψε” την παράσταση και αυτός ήταν ο Τεό, ο οποίος ενθουσίασε τους κριτές επειδή έμοιαζε πάρα πολύ στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Ο “σωσίας” του “θείου Λεωνίδα” δήλωσε ότι δουλεύει σε λούνα παρκ ως χειριστής παιχνιδιού, αλλά έχει πάθος με τη μαγειρική, ενώ αποκάλυψε πως πολλοί στον δρόμο και στον χώρο εργασίας του τον μπερδεύουν με τον αγαπημένο σεφ και κριτή του Masterchef 5.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος παραδέχτηκε πως μοιάζουν, ενώ θέλησε να μάθει κι άλλα για εκείνον, για να δει τι κοινά έχουν. Οι δυο τους τρέφουν αγάπη για τα ζώα, ενώ τους αρέσει η ίδια μουσική. Ο Τεό πήρε δύο “ναι”, από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Σωτήρη Κοντιζά, οπότε πέρασε στο bootcamp. Όπως ήταν λογικό, οι τουιτεράδες “τρελάθηκαν” με τον Τεό, ενώ ακόμη και ο ίδιος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τρόλαρε τον εαυτό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

#MasterChefGR how it started how it's going pic.twitter.com/2xhVtGSYLF

— φραπες🥤 (@frapes_) January 25, 2021