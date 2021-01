Ολλανδία επεισόδια: Σε πεδίο μάχης οι δρόμοι, διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Συνεχίζονται τα επεισόδια για τρίτη συνεχή μέρα στην Ολλανδία, μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού. Τα βίαια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών είναι τα χειρότερα των τελευταίων 40 ετών. Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί καθώς και χθες νεαροί διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα και καταστήματα με τους αστυνομικούς να ρίχνουν δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσουν τους ταραξίες.

Οι αρχές προέβησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις καθώς πολλοί παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 95 ευρώ. Στο Άμστερνταμ οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, στο Αϊντχόβεν πολλά οχήματα πυρπολήθηκαν, ενώ εμπορικά καταστήματα και ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης λεηλατήθηκαν, όπως μετέδωσαν τα ολλανδικά ΜΜΕ.

Η αναταραχή στη χώρα ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο καθώς οι διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας (από τις 9:00 το βράδυ έως τις 4.30 το πρωί) για την ανάσχεση της πανδημίας. Πρόκειται για την πρώτη νυχτερινή απαγόρευσης στις Κάτω Χώρες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε καταδίκασε τα γεγονότα.

«Αυτές οι ταραχές δεν έχουν καμία σχέση αγώνα για ελευθερία. Δεν λαμβάνουμε όλα αυτά τα μέτρα για διασκέδαση. Το κάνουμε επειδή καταπολεμούμε τον ιό και προς το παρόν ο ιός είναι αυτός που στερεί από μας την ελευθερία», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός εκτιμώντας ότι το «99%» των Ολλανδών στηρίζει τους περιορισμούς.

Χθες το βράδυ, δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στις ανατολικές ανατολικές συνοικίες του Άμστερνταμ. Δυνάμεις της αστυνομίας είχαν για άλλη μία φορά αναπτυχθεί στις ανατολικές γειτονιές της πόλης προσπαθώντας να απομονώσουν τις περιοχές και να εμποδίσουν τις διάφορες ομάδες διαδηλωτών να ενωθούν. Πάνω από 150 άτομα συνελήφθησαν το τελευταιο 24ωρο στο Αμστερνταμ, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

