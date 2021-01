Survivor 4 – Έλενα Κρεμλίδου: Έξαλλες οι “Volcanoz Cheerleaders” για την Μαριπόζα

Οι προπονήτριες των “Volcanoz Cheerleaders” απαντάνε στην Μαριπόζα, μία από τις παίκτριες που έχει ξεχωρίσει στο φετινό Survivor, και η οποία δηλώνει μαζορέτα του ΠΑΟΚ Συγκεκριμένα ότι είναι μαζορέτα του ΠΑΟΚ, το είχε αναφέρει ο Γιώργος Λιανός. Μιλώντας στο Πρω1νό οι προπονήτριες των “Volcanoz Cheerleaders” είπαν πως “η Έλενα ήταν στην ομάδα το 2013, όταν ήταν 16 χρονών, αλλά δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Θα ήταν άδικο για τα κορίτσια να λένε κοπέλες ότι ήταν στην ομάδα έτσι.

Είχε χορέψει σε έναν αγώνα για 20 δευτερόλεπτα δοκιμαστικά”, είπαν χαρακτηριστικά. “Δεν τσαντιστήκαμε εμείς, τσαντίστηκαν τα κορίτσια που είναι στην ομάδα. Αυτό που δεν μας έκανε στη Μαριπόζα για να συνεχίσει είναι η ηλικία της και ήταν ανώριμη σαν χορεύτρια. Μεγαλώνοντας ίσως και να μπορούσε. Είναι της μόδας να δηλώνουν όλες μαζορέτες, απλά όταν δηλώνεις και κάτι πρέπει να μπορείς να το υποστηρίξεις”, σχολίασαν στην συνέχεια.

Έλενα Mariposa Κρεμλίδου

Η Έλενα Mariposa Κρεμλίδου είναι Instagramer. Είναι 24 ετών και γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Ήρθε στην Αθήνα μόλις τελείωσε το σχολείο για να σπουδάσει βιοχημικός. Η Έλενα Κρεμλίδου έχει συμμετάσχει σε διαδικτυακές εκπομπές, έχει κάνει ραδιόφωνο και έχει πάρει μέρος σε τηλεοπτικές παραγωγές. Επίσης έχει υπάρξει cheerleader. Αν και απολαμβάνει την επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους τα πολλές φορές έχει υπάρξει δέκτης πικρόχολων σχολίων.

Στο Survivor η Έλενα Mariposa Κρεμλίδου πήγε για να νικήσει και να ζήσει σε ακραίες συνθήκες που σε άλλη περίπτωση δεν θα βίωνε ποτέ.Δεν είναι η πρώτη φορά που αποφασίζει να πάει σε ένα ξένο μέρος χωρίς να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Πριν χρόνια ταξίδεψε στις ΗΠΑ μόνη της για να αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες σε Νέα Υόρκη και L.A.Στο παρελθόν, η Έλενα Κρεμλίδου είχε ανάψει φωτιές με φωτογραφίες που ανέβασε με τη γνωστή πορνοστάρ Inna, φορώντας μόνο τα μαγιό τους.

Δήλωση… φωτιά

Όσο για το αν ισχύουν οι φήμες ότι οι έγχρωμοι διαθέτουν πλούσια τα «χαρίσματα» – έχοντας υπάρξει σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή Όμπι Τρότερ – είχε απαντήσει με ειλικρίνεια: «Σχεδόν ναι, ισχύει αυτό που λένε για τους έγχρωμους ότι you never go back».

«Από όσο ξέρω με έχουν απατήσει μία φορά σίγουρα. Τον πλήρωσα με το ίδιο νόμισμα, τον απάτησα και εγώ», είπε η Έλενα Κρεμλίδου.

Όπως έχει πει σε άλλη εκπομπή, εννοείται πως «μετράει το μέγεθος του πέους σε έναν άντρα, ενώ εκτίμησε πως αν ήταν άντρας θα είχε μεγάλα προσόντα…!

