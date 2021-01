Τραμπ εξώφυλλο: Αντίο από το περιοδικό New Yorker

Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που παρέδωσε χθες τα ηνία της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για πολλά. Οι παράδοξες θέσεις του για πολλά ζητήματα, οι παραληρηματικοί λόγοι του και οι μνημειώδεις εκφράσεις του προσώπου του μαζί με τα μαλλιά του αποτέλεσαν αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους σκιτσογράφους όλο αυτό διάστημα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο γελοιογράφος του περιοδικού The New Yorker Μπάρι Μπλιτ, που έχει φτιάξει πολλά σκίτσα με κεντρικό θέμα τον Ντόναλντ Τραμπ από το 2015.

«Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τον Τραμπ», είχε δηλώσει Μπάρι Μπλιτ το 2017 αναφερόμενος στα σκίτσα που έχει εμπνευστεί με αφορμή τον 45ο πρόεδρο. Τώρα στη δύση της καριέρας του Τραμπ ο Μπλιτ αποφάσισε να «αποχαιρετήσει» τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ με ένα καυστικό εξώφυλλο.

Τραμπ εξώφυλλο: «Ένα βάρος φεύγει»

Το σκίτσο φέρει τον τίτλο «Ένα βάρος φεύγει» και απεικονίζει έναν λευκοκέφαλο θαλασσαετό, σύμβολο των ΗΠΑ, που απομακρύνει «σηκωτό» από το σακάκι τον θυμωμένο Τραμπ. Το σκίτσο αποτελεί το εξώφυλλο του περιοδικού The New Yorker, για το τεύχος της 25ης Ιανουαρίου. Ακολουθούν μερικά από τα εξώφυλλα του New Yorker, που εμπνεύστηκαν από τη θητεία Τραμπ.