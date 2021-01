Ελληνοτουρκικά ΗΠΑ: Άρχισε τις επιθέσεις η Τουρκία, νεύρα με τον Μπλίνκεν

Ανησυχία επικρατεί στη Τουρκία με τις τελευταίες εξελίξεις. Απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο υποψήφιος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, χαρακτήρισε σημαντική τη σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας για τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράστηκε θετικά για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο τριμερές σχήμα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (3+1). Αυτή η απάντηση έγινε πρωτοσέλιδο στη Τουρκία, με τα ΜΜΕ του “Σουλτάνου” να αναφέρουν: Ο Μενέντεζ απαντώντας ευχαρίστησε για τις ευχές και εξέφρασε επίσης ανυπομονησία για συνεργασία με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή.”, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

”Τα ελληνικά και τα αρμενικά λόμπι υποστηρίζουν την νέα ηγεσία στις ΗΠΑ κατά της Τουρκίας, με τον Ρόμπερτ Μενέντεζ να ηγείται της προσπάθειας. Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις Μητσοτάκη-Μενέντεζ, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι δύο χώρες θα δράσουν από κοινού στην Ανατολική Μεσόγειο”, αναφέρουν οι Τούρκοι.

Önce Türkiye'yi tehdit etti! ABD ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de şifahi anlaşma https://t.co/QAMEibNbd6 pic.twitter.com/8nLMs3nntw — Haber 7 (@Haber7) January 22, 2021

Thank you for the warm wishes. As Chairman of the Senate Foreign Relations Committee, I look forward to working with you to promote peace and prosperity in the region. Here’s to the work ahead. https://t.co/CfnDljm4QG — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 22, 2021

Breaking: @ABlinken in written response to question submitted by @SenatorMenendez after confirmation hearing: If confirmed, I look forward to reviewing #EastMedAct & working with Congress & colleagues in the interagency to support robust ties between US, Greece, Israel & Cyprus — Lena Argiri (@lenaargiri) January 22, 2021

Άντ. Μπλίνκεν: Η σχέση ασφαλείας ΗΠΑ-Ελλάδας είναι σημαντική για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Αν. Μεσόγειο

Νωρίτερα, ο Άντονι Μπλίνκεν είχε εκφράσει την επιθυμία του να εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο υποψήφιος υπουργός χαρακτήρισε σημαντική τη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδα για τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράστηκε θετικά για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (3+1). Η Ερώτηση του Γερουσιαστή Μενέντεζ: Στο προηγούμενο Κογκρέσο, ηγήθηκα της προσπάθειας για την υπερψήφιση του Νόμου για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed Act). Ο νόμος προβλέπει μια νέα στρατηγική που βασίζεται στη συνεργασία των ΗΠΑ με τις τρεις δημοκρατίες της περιοχής, την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο. Πώς θα συνεχίσετε να ενισχύετε τις επενδύσεις που περιγράφονται στο νόμο και να ενισχύεται περαιτέρω τις κρίσιμες σχέσεις ασφάλειας με την Ελλάδα και την Κύπρο;

Απάντηση Άντονι Μπλίνκεν

Εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου, ανυπομονώ να εξετάσω περαιτέρω αυτή τη νομοθεσία και να συνεργαστώ με το Κογκρέσο και τους συναδέλφους σε όλες τις υπηρεσίες για την υποστήριξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Η σχέση ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας είναι σημαντική για τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς οι διμερείς δεσμοί έχουν βελτιωθεί, ξεκινώντας από τη κυβέρνηση Ομπάμα-Μπάιντεν. Εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα εργαστώ για να συνεχίσω την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, καθώς και της Κύπρου.

Ο κ. Μπλίκεν εκτίμησε ότι οι κυρώσεις πρέπει να συνεχιστούν έως ότου εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, εξαπέλυσε πυρά εναντίον της Άγκυρας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρθούν νέα μέτρα στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι οι υφιστάμενες κυρώσεις δεν έχουν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Βλέποντας τις κυρώσεις CAATSA, αυτό που έχει κάνει η Τουρκία ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να προμηθευτεί S-400 είναι απαράδεκτο. Η ιδέα ότι ένας λεγόμενος στρατηγικός εταίρος μας θα είναι ευθυγραμμισμένος με τον μεγαλύτερο στρατηγικό μας ανταγωνιστή δεν είναι αποδεκτή. Θα χρειαστεί να δούμε το αποτέλεσμα που θα έχουν οι υπάρχουσες κυρώσεις και να προσδιορίσουμε αν θα χρειαστεί να γίνει κάτι περισσότερο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ελληνοτουρκικά ΗΠΑ: Πυρά του γερουσιαστή Μενέντεζ κατά της Τουρκίας

Από την πλευρά του ο Αμερικανός γερουσιαστής συνέδεσε την Τουρκία με τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, τονίζοντας ότι είναι χώρες που χρήζουν άμεσης προσοχής. Σχετικά με τις περιφερειακές κινήσεις της Άγκυρας, υπογράμμισε τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο, λέγοντας ότι «η Τουρκία συνεχίζει να αποσταθεροποιεί μέσω της υποστήριξης της επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπαχ και μέσω της δικής της επιθετικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, εναντίον των δημοκρατικών μας συμμάχων Ελλάδας και Κύπρου».

Άγγελος Συρίγος, Η στάση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από την σχέση Τουρκίας-Ρωσίας

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μενέντεζ: “Στόχος η ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο”

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το βράδυ της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

«Είχα μια ενδιαφέρουσα και παραγωγική συνομιλία με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τον συνεχάρη για το νέο του ρόλο ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. «Ανυπομονώ να επιδιώξουμε κοινούς στόχους για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή» προσθέτει ο πρωθυπουργός.