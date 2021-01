Μπάιντεν – αποφάσεις Τραμπ: Αλλαγές από την πρώτη μέρα στις ΗΠΑ

Σε νέα χέρια βρίσκεται και επίσημα από χθες οι ΗΠΑ, με την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, του 46ου προέδρου των ΗΠΑ. Μετά από 4 χρόνια διχασμού, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν έλεγαν διεθνείς αναλυτές, ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε μαζί με την Καμάλα Χάρις, πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο την ιστορία της χώρας, σε μία τελετή εντελώς διαφορετική λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό. Οι προσκεκλημένοι ήταν ελάχιστοι, με την τελετή να εστιάζει στην επόμενη ημέρα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες. «Αυτή είναι μία νέα μέρα για την Αμερική» προανήγγειλε πριν την ορκωμοσία ο νέος πρόεδρος που εμφανίστηκε στο Καπιτώλιο κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του και νέα Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, και έχοντας στο πλευρό του παιδιά και εγγόνια.

Από κοντά και η Καμάλα Χάρις, με τον σύζυγό της, σε μία ιστορική ημέρα γι’ αυτήν, αλλά και για όλες τις γυναίκες στις ΗΠΑ, καθώς δεν έχει υπάρξει ξανά γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία της χώρας. Παρόντες και τρεις πρώην πρόεδροι: ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα, με τον οποίο ο Μπάιντεν υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος και ο Τζορτζ Μπους, ο μόνος Ρεπουμπλικάνος που δήλωσε ξεκάθαρα από την αρχή πως ο Μπάιντεν κέρδισε καθαρά τις εκλογές, δείχνοντας πως ήταν από την αρχή αντίθετος με την συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ. Παρών ήταν και ο Μάικ Πενς, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος μάλιστα χειροκρότησε την Καμάλα Χάρις όταν ορκίστηκε.

Η ορκωμοσία Μπάιντεν και Χάρις

Στις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, έφτασε στο Καπιτώλιο όπου η τελετή ξεκίνησε με την Lady Gaga να τραγουδά τον Εθνικό ύμνο και την Καμάλα Χάρις να ορκίζεται πρώτη αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου. Ντυμένη στα λευκά, η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε στέλνοντας και ένα μήνυμα στα ισπανικά, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «This Is Your Land» και το παραδοσιακό «America The Beautiful».

Ορκωμοσία Μπάιντεν: Έχουμε πολλά να επιδιορθώσουμε, να επουλώσουμε…

Στη συνέχεια έκανε την πρώτη του σύντομη ομιλία, εστιάζοντας στην επόμενη ημέρα και τις «πληγές» που καλείται να κλείσει. «Έχουμε πολλά να επιδιορθώσουμε, να επουλώσουμε, να χτίσουμε και να κερδίσουμε. Λίγοι άνθρωποι στην ιστορία του έθνους βρέθηκαν αντιμέτωποι με προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η πανδημία έχει κοστίσει περισσότερους πολίτες από όσους έχασε η Αμερική κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» είπε.

«Αναδύεται ένας πολιτικός εξτρεμισμός, η λευκή υπεροχή, η εσωτερική τρομοκρατία που θα την αντιμετωπίσουμε και θα τη νικήσουμε. Μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Χωρίς την ενότητα δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει πρόοδος, δεν υπάρχει έθνος, μόνο χάος. Πρέπει να σταθούμε σε αυτή τη στιγμή ως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Η 22χρονη ποιήτρια

Αμέσως μετά την ομιλία Μπάιντεν στο βήμα βρέθηκε ο Γκαρθ Μπρουκς, ο οποίος τραγούδησε το κομμάτι «Amazing Grace» και ζήτησε από τον κόσμο που παρακολουθεί από το σπίτι να τραγουδήσει μαζί του. Ακολούθησε η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν, που απήγγειλε ένα ποίημα ειδικά γραμμένο για την ορκωμοσία. Η 22χρονη είναι η νεότερη ποιήτρια στην ιστορία που βρίσκεται σε ορκωμοσία νέου προέδρου. Αμέσως μετά, στην πρώτη του ενέργεια ως πρόεδρος, ο Μπάιντεν ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του κορωνοϊού και αμέσως μετά έπιασε δουλειά υπογράφοντας τα πρώτα τρία διατάγματα.

Αφού επιθεώρησε τα στρατεύματα που παρέλασαν μπροστά από το Καπιτώλιο και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνωστου στρατιώτη, μπήκε στο «Κτήνος» και μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο όπου έκανε τα πρώτα του βήματα κρατώντας από το χέρι την σύζυγό του.

Amanda Gorman, the nation's first-ever youth poet laureate, called for Americans to "leave behind a country better than the one we were left" and unify together as she spoke at President Joe Biden's inauguration. https://t.co/cqB4pZpaAv pic.twitter.com/BnAImxmhq6 — CNN (@CNN) January 20, 2021

Τα διατάγματα που υπέγραψε ο Μπάιντεν

Ο Μπάιντεν υπέγραψε από το Οβάλ γραφείο συνολικά 17 εκτελεστικά διατάγματα. Πρόκειται για διατάγματα, από τα οποία πολλά καταργούν σκληρές πολιτικές του προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ, ως προς το ζήτημα της μετανάστευσης. Ωστόσο ειδικοί σημειώνουν πως θα χρειαστούν μήνες, αν όχι περισσότερο, για να αρθούν οι φραγμοί που επιβλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το πρώτο διάταγμα που υπέγραψε ήταν η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια, ενώ σημαντικότερο όλων θεωρείται το διάταγμα που σήμανε τις διαδικασίες για την επιστροφή των ΗΠΑ στην Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Ενα άλλο διάταγμα ανακαλεί την άδεια κατασκευής του αμφιλεγόμενου πετρελαιαγωγού Keystone X.

Τα εκτελεστικά διατάγματα συμπεριλαμβάνουν επίσης:

την άμεση άρση των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που είχαν επιβληθεί σε 13 χώρες, με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, αρκετές στην Αφρική

τον τερματισμό της οικοδόμησης τείχους στα σύνορα με το Μεξικό

την άρση της απαγόρευσης να συμπεριλαμβάνονται οι παράτυποι μετανάστες στις απογραφές πληθυσμού με τις οποίες ορίζονται οι εκλογικές περιφέρειες.

Ο νέος πρόεδρος υπέγραψε επίσης υπόμνημα με το οποίο δίνει οδηγία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και στο υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσουν σε ενέργειες για να παραταθεί το πρόγραμμα DACA, το οποίο προστατεύει από την απέλαση παράτυπους μετανάστες που μπήκαν στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά, ενώ κατήργησε εκτελεστικό διάταγμα του προκατόχου του που απαιτούσε πολύ πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική πέραν των συνόρων.

BREAKING: President Biden signs 3 executive orders in front of reporters on Day 1 of presidency: • Mask mandate and social distancing be kept on federal property • Executive order on racial equity and “support for underserved communities” • Rejoining Paris Climate Accord pic.twitter.com/i4o5W1AhUf — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021

Τέλος σε ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανέφερε αμέσως μετά ότι τερματίζει ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόγραμμα, που είχε βαφτιστεί Πρωτόκολλα Προστασίας Μεταναστών (Migrant Protection Protocols, MPP) και υποχρέωσε πάνω από 65.000 αιτούντες άσυλο να περιμένουν στο Μεξικό τις αποφάσεις των ειδικών δικαστηρίων για ζητήματα μετανάστευσης όσον αφορά τις αιτήσεις τους.

Σόου με παρουσιαστή τον Τομ Χανκς

Λόγω της πανδημίας δεν μπορούσε να στηθεί γιορτή με κόσμο στους δρόμους της Ουάσιγκτον και έτσι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ένα λιτό σόου με παρουσιαστή τον Τομ Χανκς έξω από το Καπιτώλιο. Ο βραβευμένος ηθοποιός, μαζί με την Εύα Λογκόρια, που εκπροσώπησε την κοινότητα των Λατίνων, ήταν τα κεντρικά πρόσωπα του σόου το οποίο περιελάβανε ολιγόλεπτη ομιλία του Μπάιντεν από το άγαλμα του Λίνκολν, αλλά και της Καμάλα Χάρις, καθώς και πολύ μουσική με επώνυμους καλλιτέχνες (Τζον Μπον Τζόβι, Μπρους Σπρίγκστινγκ, Κέιτι Πέρι, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μεταξύ άλλων), αλλά και απλούς πολίτες οι οποίοι έστελναν το μήνυμα για μια επόμενη -καλύτερη- ημέρα για τις ΗΠΑ, μετά την «λαίλαπα» Τραμπ.

Οι Μπους, Ομπάμα και Κλίντον σε κοινό τους μήνυμα ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον Μπάιντεν, στέλνοντας και ένα μήνυμα ενότητας μετά από μία τεταμένη περίοδο για την χώρα. Το σόου ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα πάνω από τον ουρανό της Ουάσιγκτον, με τις ΗΠΑ να ελπίζουν σε μία πιο ήρεμη 4ετια, μετά τα όσα ακολούθησαν επί προεδρίας Τραμπ.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

WATCH: Former Presidents Clinton, Bush and Obama reflect on what Inauguration Day means to them. pic.twitter.com/OtNDf7uF34 — NBC News (@NBCNews) January 21, 2021

Treat yourself to this show high above some of America’s most treasured monuments. “Goodnight, America,” as Tom Hanks said. pic.twitter.com/evPwiyJcD9 — David Begnaud (@DavidBegnaud) January 21, 2021

Το βίντεο με όλη την τελετή ορκωμοσίας του Μπάιντεν