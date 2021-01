Ερντογάν δημοσιογράφοι: Σύμβουλος του προέδρου απειλεί τον Μποζκούρτ με… καρχαρίες

Με φράσεις φρίκης που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σε άλλες… χώρες επιμένει να απειλεί τους αντιπάλους της η Τουρκία. Ο Μεσούτ Χακκί Τζασίν, σύμβουλος ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, έβαλε τώρα στο μάτι τον αυτοεξόριστο -στη Σουηδία- Τούρκο δημοσιογράφο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, απειλώντας πως θα τον «ταΐσει στους καρχαρίες». Ο Μποζκούρτ είναι διαχειριστής της ανεξάρτητης ιστοσελίδας «Nordic Monitor» που αποτελεί «κόκκινο» πανί για την Άγκυρα, λόγω των σοβαρών αποκαλύψεων που προβαίνει κατά καιρούς, μ’ αποτέλεσμα να έχει στοχοποιηθεί και να δέχεται απειλές.

Με ανάρτηση του στο Twitter ο Τζασίν, έκανε γνωστό πως η ΜΙΤ αναζητά τον Μποζκούρτ στην Στοκχόλμη για να τον «ταΐσει» στους καρχαρίες. Έγραψε συγκεκριμένα: «Έγραψα στο Twitter ζητώντας να εντοπίσει αυτό το άτομο (τον δημοσιογράφο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ). Το Twitter ούτε απάντησε, ούτε έκανε τίποτε άλλο. Αλλά το Τwitter αυτό χρησιμοποιεί εμένα και αυτή την εταιρεία δημοσιεύσεων (εννοεί το CNN TURK) ενάντια στο τουρκικό έθνος. Που είναι ο ένοχος για όλα αυτά; Μάθαμε πως είναι στην Στοκχόλμη της Σουηδίας. Αλλά η Τουρκική Υπηρεσία πληροφοριών θα τον βρει. Σας λέω το εξής. Δεν ξέρω αν η ΜΙΤ τον ταΐσει στα ψάρια ή στους καρχαρίες, αλλά οι προδότες πάντοτε κάποια μέρα παίρνουν την τιμωρία τους».

President Erdoğan’s advisor says Turkey’s intel agency will feed Swedish-based Turkish journalist to the sharkshttps://t.co/GvTJcvwspD pic.twitter.com/2BUeRjSz4g

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) January 21, 2021