Καπιτώλιο τώρα: Συναγερμός στην Ουάσινγκτον, βγαίνουν καπνοί από διπλανό κτίριο

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο, με τις αρχές να προχωρούν σε lockdown. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στο Reuters ότι υπάρχει «απειλή εξωτερικής ασφάλειας». Βίντεο δείχνουν ότι καπνό πάνω από το Καπιτώλιο με τις πληροφορίες να μεταδίδουν ότι ξέσπασε φωτιά σε παρακείμενο κτίριο.

Από την άλλη, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο το AP, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η εκκένωση στην πρόβα της ορκωμοσίας οφείλεται σε μια πυρκαγιά αρκετά τετράγωνα μακριά και δεν θεωρείται απειλή. Οι αρχές φέρεται να προχώρησαν σε lockdown λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλίο.

Καπνοί βγαίνουν από παρακείμενο κτίριο όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

This just happened at 395 in #NavyYard #Fire pic.twitter.com/H4h92bxUBH

— Don Andres (@_DCAndres) January 18, 2021