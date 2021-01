Survivor Βαλέρια Χοψονίδου: Η παίκτρια που «θα τα κάνει όλα μπάχαλο»

Το Survivor 4 έχει ήδη καθιερωθεί στην πρώτη θέση της τηλεθέασης. Διάσημοι και μαχητές έχουν ριχτεί στους στίβους μάχης και κάνουν ό,τι μπορούν για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες του Άγιου Δομίνικου. Οι Μαχητές μέχρι στιγμής είναι αυτοί που κυριαρχούν στο παιχνίδι αφού κερδίζουν με μεγάλη ευκολία τα αγωνίσματα, κερδίζουν το φαγητό και την ηρεμία τους στην καλύβα τους και βλέπουν τους Διάσημους να υποφέρουν. Η παραγωγή έκανε δύο προσθήκες στην ομάδα των Διασήμων, αυτή της Ανθής Σαλαγκούδη και της Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Ωστόσο ούτε αυτές έχουν δείξει ότι μπορούν να κοντράρουν τους Μαχητές. Η Ανθή μάλιστα είναι υποψήφια προς αποχώρηση.

Ωστόσο, οι προσθήκες στις δύο ομάδες δεν σταματούν εδώ, αφού πριν από λίγη ώρα αναχώρησαν με προορισμό τον Άγιο Δομίνικο ο Ηλίας Μπόγδανος και η Βαλέρια Χοψονίδου και μία γυναίκα για την ομάδα των μαχητών. Την αποκάλυψη της τελευταίας στιγμής έκανε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή « Ευτυχείτε». Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και απαθανάτισε τον Ηλία Μπόγδανο, τη Βαλέρια Χοψονίδου και την νέα μαχήτρια λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο και ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τον Άγιο Δομίνικο.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η Βαλέρια Χοψονίδου βρίσκεται ήδη στον Άγιο Δομίνικο. Η κολλητή της φίλη, Μαρία Ηλιάκη ανήρτησε ένα βίντεο από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι η παίκτρια ”θα τα κάνει όλα μπάχαλο”. Συγκεκριμένα είπε, «Μπαίνει η φίλη μου η Βαλέρια στο survivor! Οπωσδήποτε θα της μιλήσει στο τηλέφωνο πριν μπει… Θα τρελαθώ! Τη στηρίζω και πιστεύω ότι θα τα κάνει όλα μπάχαλο! Πρώτον γιατί είναι δυνατή παίκτρια και δεύτερον γιατί δεν κρατά το στόμα της κλειστό, γιατί είναι και αυτή σαν κι εμένα δεν κρατά το στόμα της κλειστό και έχει πολλά νεύρα…»!

Survivor: Ποιος είναι ο Ηλίας Μπογδάνος που μπαίνει στο παιχνίδι

Ο δεύτερος παίκτης που θα ενισχύσει την ομάδα των Διάσημων θα είναι ο νεαρός τραγουδιστής, Ηλίας Μπογδάνος. Θα θυμήσουμε πως ο Ηλίας Μπογδάνος συμμετείχε πέρσι στο «Your Face Sounds Familiar». Ο Ηλίας Μπόγδανος είναι ο frontman της pop-rock ελληνικής μπάντας Inco. Οι INCO ξεκίνησαν το 2014 χτίζοντας ένα φανατικό νεανικό κοινό, αφού έχουν εμφανιστεί σε πολλά events και σκηνές σε Ελλάδα και εξωτερικό και μάλιστα στην ίδια σκηνή με τεράστια ονόματα, όπως Robbie Williams, Kovacs, Kasabian, David Guetta, White Lies, Wiz Khalifa και Ellie Goulding.

Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα festival όπως το Rockwave, το Eject και το Exit Festival, πραγματοποιούν συνέχεια εκρηκτικές talk of the town live εμφανίσεις και φυσικά ξεχωρίζουν οι sold out βραδιές που διοργανώνουν στο ιστορικό Rock n’ Roll, καθώς η ενέργεια και το performance του Ηλία είναι μοναδικά. Έχουν κυκλοφορήσει 4 singles και μάλιστα την τελευταία τους επιτυχία «ΜΗ Μ’ΑΓΑΠΑΣ» την έγραψε ειδικά για αυτούς, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Εκτός όμως από την μουσική, μεγάλο κομμάτι της ζωής του Ηλία από μικρός είναι και ο αθλητισμός. Αθλητής στο τρίαθλο, την πυγμαχία αλλά και spinning instructor γνωρίζει πως να επιβιώνει στα δύσκολα! Ο Ηλίας Μπόγδανος έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πάντειο, έχει αποφοιτήσει από την καλύτερη ιδιωτική σχολή γυμναστών και μέχρι πρότινος κάλυπτε καθημερινά τεράστιες αποστάσεις (από τον Άγιο Στέφανο μέχρι την Ηλιούπολη) για να παραδίδει μαθήματα spinning και να γυμνάσει τους πελάτες του.